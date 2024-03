Kuno Becker, de 46 años de edad, reaccionó de una épica forma cuando se enteró de que iba a ser papá por primera vez y hasta vergüenza le da lo que hizo.

Kuno Becker está a unas semanas de debutar como papá, luego de que en octubre reveló que su pareja, de nombre Andrea -de edad y identidad desconocida- tenía 14 semanas de embarazo.

La emoción en el actor sigue inundándolo, pues aunque en el pasado ha optado por mantener sus asuntos personales en privado, ahora Kuno Becker contó la peculiar reacción que tuvo al enterarse de su próxima paternidad.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Kuno Becker contó que el embarazo de su novia fue tan sorpresivo, que conocer la noticia lo hizo actuar de una forma muy inesperada.

Tanto que Kuno Becker confesó haber salido corriendo al enterarse que se encontraba en la “dulce espera” con su pareja.

“Fue rarísimo, porque yo la verdad, no es que no fuera esperada, pero tampoco fue planeada, o sea, si llegaba, llegaba, y mi reacción inmediata, y ¡qué vergüenza decirlo así!, pero la verdad es que mi reacción fue la siguiente: me eché a correr”.

Kuno Becker