Kuno Becker de 46 años de edad anunció que será papá con esta foto inesperada.

Luego de cuatro meses de haber anunciado que se convertirá en padre, Kuno Becker compartió el primer ultrasonido de su hijo.

En donde demostró estar emocionado por la etapa que está a punto de comenzar con su actual pareja.

En octubre del 2023, Kuno Becker dio a conocer que se convertiría en padre por primera vez junto a su novia misteriosa llamada Andrea.

El actor hizo el gran anuncio a través del canal de YouTube de Yordi Rosado y en aquella ocasión, explicó que su pareja tenía 14 semanas de embarazo.

Kuno Becker dio una sorpresa al compartir públicamente que su pareja se encuentra embarazada.

Ahora, ha traído nuevas noticias sobre lo que ocurre en la dulce espera de su primer hijo preparándose para darle la bienvenida a esta nueva etapa de paternidad.

Reveló a través de sus redes sociales la fotografía del ultrasonido en la cual se aprecia el rostro de su bebé.

Lejos de mantenerse reservado como suele ocurrir, Kuno Becker compartió la foto del ultrasonido del bebé que espera con su novia.

Una imagen la cual tituló “amor incondicional”, frase que se puede leer al pie de la misma.

Mientras que de fondo se puede escuchar el tema ‘You are my sunshine’ de Christina Perri, dejando ver el gran entusiasmo que tiene por conocer a su bebé.

En la foto, se aprecia el rostro del bebé y una de sus manos, siendo este el primer vistazo del primogénito del actor.

Quien poco a poco se ha abierto a dar detalles de su emoción ante la llegada de esta faceta.

La foto reunió miles de comentarios de internautas que le desearon todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Incluso, algunos colegas del medio artístico como Irán Castillo o Paul Stanley lo felicitaron.

Tras dar a conocer la noticia del bebé que espera, los seguidores han querido saber quién es la pareja de Kuno Becker.

Aunque el actor ha sido muy reservado al respecto, contó un poco de su relación pero no reveló la identidad de su pareja.

“Estoy feliz, estoy en una etapa de mi vida en el que estoy por tener muchos cambios increíbles y me siento afortunado de encontrar un buen amor, que ha estado para mí, he estado para ella. Llevamos seis años”

Ha mantenido en secreto su relación desde hace seis años y pese a su identidad desconocida, ha sido un gran apoyo emocional para el también productor.

Sin embargo, esto no ha impedido que Kuno Becker hable de ella con gran cariño y revele algunos datos que quizá nadie conocía de su pareja.

“Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo, me equivoco, sí se merece como que le pusieran una estatua”

Kuno Becker