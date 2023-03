Kit Connor sorprende con su nueva musculatura y los fans de Heartstopper están infartados ya que su apariencia alimentó el rumor de su fichaje para Marvel.

Gracias a su participación en Heartstopper, Kit Connor -de 19 años de edad- ha ganado gran popularidad, incluso han surgido varias especulaciones que aseguran que al igual que su compañero Joe Locke podría formar parte del universo de Marvel.

Los rumores han aumentado luego de que a través de las redes sociales se mostró la nueva musculatura de Kit Connor.

Kit Connor (IMAGO/Steve Vas / IMAGO/Future Image via Reuters C)

Cambio de musculatura de Kit Connor sorprende a los fans de Heartstopper

Heartstopper se ha convertido en una de las series más populares de Netflix, siendo uno de los personajes más queridos el de Nick Nelson, interpretado por el actor Kit Connor.

Gracias a su gran recibimiento, seguidores ya esperan el lanzamiento de la segunda temporada de Heartstopper. Pero antes de conocer los nuevos capítulos, Kit Connor sorprendió a sus seguidores con su nueva musculatura.

A través de Instagram se han difundido las imágenes que muestran la nueva apariencia de Kit Connor, la cual ha infartado a todos los fans de Heartstopper.

En las imágenes se puede ver a Kit Connor entrenando junto a Nathaniel Massiah y ahí luce su nueva musculatura.

También se compartió un video en donde se muestra el duro entrenamiento que está realizando Kit Connor para fortalecer sus brazos, torso y abdomen.

¿Kit Connor cambió su apariencia física para entrar al universo de Marvel?

Se dio a conocer que el cambio físico de Kit Connor es por una nueva película en la que participará, sin embargo hasta el momento no ha revelado el título de esta producción.

Es por ello por lo que la nueva musculatura de Kit Connor ha generado varias especulaciones, una de ellas es que podría unirse al universo de Marvel al interpretar a Teddy Altman, es decir, Hulkling, miembro de los Jóvenes Vengadores.

Joe Locke, también actor de Heartstopper, ya ha sido elegido para la próxima serie derivada de WandaVision, ‘Agatha: Coven of Chaos’.

Muchos fanáticos creen que interpretará una versión adolescente del hijo de Wanda, Billy. También conocido por el apodo de superhéroe Wiccan. Billy es un joven y poderoso hechicero, miembro de los Jóvenes Vengadores.

Además de que es el novio de Hulkling, por lo que fans creen que los dos actores de Heartstopper podrían volver a interpretar a una pareja, pero ahora en el universo de Marvel.

Kit Connor (Captura de Pantalla)

Kit Connor (Captura de Pantalla )

Sin embargo también se ha especulado que Miles Gutiérrez-Riley podría interpretar a Hulkling, por lo que hasta el momento se desconoce al actor que le dará vida a este personaje.

Cabe recordar que además de la segunda temporada de Heartstopper, Kit Connor protagonizará ‘A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow’ y participará en la película de terror ‘One of Us’.

Además seguidores esperan que haya una tercera temporada de Heartstopper, por lo que los escritores tendrán que trabajar para explicar el cambio de musculatura de Kit Connor.