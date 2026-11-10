Kimberly “La Más Preciosa” reveló que se quedó sin acceso a sus cuentas bancarias por problemas con el SAT.

Mi contadora ya está arreglando todo eso hermana, simplemente que es mucho el dinero que ya no tengo y no sé qué voy hacer hermanas. Kimberly "La Más Preciosa"

La influencer vive un momento complicado personal y financieramente, ya que tras la muerte de su madre, el SAT habría congelado sus cuentas bancarias.

Kimberly “La Más Preciosa” se queda sin accesos a sus ahorros por problemas con el SAT

Durante un en vivo, Kimberly “La Más Preciosa” reveló que no tiene acceso a sus cuentas bancarias debido a que tenía problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La influencer aseguró que su contadora se encuentra arreglando sus asuntos con el SAT, pero no tiene acceso a su dinero y ahorros por el momento.

Me congelaron mis cuentas y luego me dijeron que todo lo que yo tenía el SAT se lo quedó y pues me quede sin mamá, sin mi dinero, imagínense cómo me siento ahorita. Kimberly "La Más Preciosa"

Kimberly “La Más Preciosa” enfrenta una situación complicada, ya que hace una semana murió su mamá y ahora no tiene dinero para solventar sus gastos.

Todo indica que La Perdida no cumplió con el pago de sus impuestos y el SAT puede retener la cantidad que corresponde a un adeudo o multa fiscal.

Kimberly “La Más Preciosa” no tiene asesoría jurídica por falta de dinero

Kimberly “La Más Preciosa” buscó asesoría jurídica luego de que congelaran sus cuenta bancarias, pero el abogado le pedía 600 mil pesos.

Por el momento ella no cuenta con esa cantidad, ya que le habrían quitado todos sus ahorros en el banco. “No sé si se pueda recuperar o no”, contó la también actriz.

Por lo pronto, Kimberly “La Más Preciosa” pidió el apoyo de sus fans para que vean sus videos en TikTok y así pueda monetizar.

La influencer reapareció en redes sociales tras la muerte de su madre y sorprendió a sus fans tras reunirse con Las Perdidas y reconciliarse con Paola Suárez.