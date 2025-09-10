Nuevamente Kimberly La Más Preciosa de Las Perdidas está en medio de la polémica; esta vez porque llamó “amigo” a su esposo Oscar Barajas durante un en vivo.

Tras supuesta separación, Kimberly La Más Preciosa llama “amigo” a su esposo Oscar Barajas

Durante la transmisión, Kimberly La Más Preciosa aseguró que en estos momentos consideraba a Oscar Barajas como su “amigo” pues “las traiciones llegan de quien menos te lo esperas”.

Asimismo, Oscar Barajas quien también se encontraba en ese en vivo, también coincidió con Kimberly La Más Preciosa al decir que igual la consideraba una amiga.

“Las traiciones llegan de quien menos te lo esperas, por eso eres mi amigo, porque ¿qué más me puedo esperar de ti? La verdad.” Kimberly La Más Preciosa

Y aunque Oscar Barajas lo negaba diciéndole “no seas payasa” y movía la cabeza, Kimberly La Más Preciosa estaba firme en que de momento, era solo su “amigo”.

“Yo puedo ser lo que quieras: un huevón, mantenido y lo que quieras pero jamás, jamás te dejaría mal parada y tú lo sabes porque soy caballero y mejor calladito” Oscar Barajas

No obstante, estas palabras por parte de Oscar Barajas fueron tomadas a burla por parte de Kimberly La Más Preciosa, quien comenzó a reírse y asegurar que eso era un chiste.

Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas revelaron separación hace unos meses

Si bien la relación entre Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas ha tenido altibajos, todo parece indicar que de momento no han podido solucionarlo.

Sin embargo, cabe recordar que desde principios de año, la pareja había anunciado su separación más no el divorcio.

Aparentemente, el origen de sus problemas habrían sido infidelidades por parte de ambos; sin embargo, de momento todo indica que siguen casados.