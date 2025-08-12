Kimberly La Más Preciosa dejó boquiabiertos a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una foto junto a Sam Smith.

Por lo que seguidores de La Perdida hoy se preguntan qué relación tiene Kimberly La Más Preciosa con Sam Smith.

Kimberly La Más Preciosa revela qué pasó antes de la foto con Sam Smith

A través de su cuenta de Facebook, Kimberly La Más Preciosa, de 32 años, revela el detrás de su fotografía junto al cantante británico Sam Smith, de 33 años.

De acuerdo con Kimberly La Más Preciosa la fotografía se tomó el fin de semana cuando se encontró a Sam Smith en un antro ubicado en West Hollywood.

“Estaba en el mismo antro que fuimos”, dice visiblemente emocionada La Perdida.

Así como explicó que el cantante de temas como Too Good At Goodbyes, Fire on Fire y Unholy no quería tomarse fotografías con nadie, lo que entiende perfectamente.

“Él estaba divirtiéndose y pues no quería tomarse fotos y pues yo soy consciente de eso, de que se tiene que respetar” Kimberly La Más Preciosa

El cantante no estaba solo, iba con unas “personas de alto poder”, dice La Perdida, quien logró fotografiarse con él.

Kimberly La Más Preciosa junto a Sam Smith (@kimberly_lamaspreciosa / Instagram)

Ella no fue la única, su ahora amiga, la artista drag Lushious Massacr, de edad desconocida, también fue parte del retrato.

Kimberly La Más Preciosa en el festival Downey Pride 2025

Kimberly La Más Preciosa se encontraba en Estados Unidos porque fue parte del festival Downey Pride 2025, evento que celebra la diversidad, la inclusión y los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Previo al Downey Pride 2025, Kimberly La Más Preciosa conoció a Lushious Massacr, activista estadounidense que saltó a la fama por su programa en YouTube, Dragvestigations.

Tras su participación en el festival, ambas se fueron a un antro donde grandes estrellas suelen ir a divertirse.

Curiosamente ahí La Perdida se encontró con Sam Smith, quien además de identificarse como una persona no binaria, defiende los derechos de la comunidad.

Por lo que una fotografía que reúne a tres personalidades que luchan y defienden la visibilidad toma un nuevo valor.

Imagen que hasta el momento de redactar esta nota supera los 82 mil Me Gusta.

Cabe señalar que la vida de Kimberly La Más Preciosa regresa a la normalidad luego de que sufriera un robo por parte de su esposo Óscar Barajas.