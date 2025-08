Kimberly ‘La más preciosa’ revela en un en vivo que su esposo Óscar Barajas le robó y por eso le perdió la confianza.

A pesar de sus problemas matrimoniales, Kimberly ‘La más preciosa’ y Óscar Barajas continuan con su relación, pero las rencillas entre ellos son más evidentes.

Durante un en vivo en julio, Kimberly ‘La más preciosa’ fue cuestionada sobre si era verdad que Óscar Barajas le había robado.

“Si tanto ganas, por qué le robas a tu esposa ¿Te robé Kimberly?”, preguntó Óscar Barajas a Kimberly ‘La más preciosa’.

La integrante de Las Perdidas respondió que su esposo no le había robado, pero, sí había tomado dinero de más.

“No. No me robó, bueno, me tomó un dinero, le di la confianza para que me tomara un dinero porque me pidió prestado y me agarró de más, y él nunca me dijo, hasta que lo conté”

Kimberly 'La más preciosa'