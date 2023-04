Kimberly “La más preciosa” se va casar y los planes a futuro ya iniciaros, pues recientemente reveló que quiere ser madre.

A finales de marzo, Kimberly “La más preciosa” se comprometió con su novio Oscar Barajas, con quien lleva cerca de tres meses de relación.

La influencer de 31 años de edad, se encuentran planeando su boda y en busca de nuevos proyectos, como un tema musical que va lanzar con una integrante de Acapulco Shore.

A pesar de que su relación con Oscar Barajas ha sido apresurada, Kimberly ‘La más preciosa’ asegura que está feliz.

Recientemente, Kimberly ‘La más preciosa” dio una conferencia de prensa y habló de sus sueños, y no descarta ser madre algún día.

“Sí he platicado con Oscar eso que me está diciendo (ser padres) pero hasta ahorita no he pensado en eso. Quizás sí”

Kimberly 'La más preciosa'