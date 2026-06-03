En 2015, David Zepeda se vio envuelto en el escándalo por unos videos íntimos que fueron publicados sin su autorización, razón por la que contempló recurrir a la Ley Olimpia, misma que garantiza que la intimidad sexual se respete.

A once años del desafortunado hecho, David Zepeda, reveló el motivo por el que no recurrirá a la Ley Olimpia, que sanciona la difusión, exposición, compilación y comercialización de imágenes, videos y audios de contenido íntimo sexual de una persona.

Y cuyas penas, según el código penal de cada estado, van de 3 a 6 años de prisión, además de multas económicas.

David Zepeda explica por qué no recurrirá a la Ley Olimpia por videos íntimos

Frente a micrófonos del programa Hoy, David Zepeda, de 52 años de edad, descartó recurrir a la Ley Olimpia por la violación a su intimidad ya que ese capítulo de su vida “quedó en el pasado”, actualmente prioriza el presente:

“Ya quedó en el pasado, mi amor. Mi energía está en el presente, en lo que viene, en mis proyectos, en mi trabajo, en lo que amo” David Zepeda

Dejando claro que hay temas que ya no le roban el sueño, el actor mexicano abordó la situación con humor.

Sorprendió a reporteros y camarógrafos que lo rodeaban en ese momento al dejar entrever que no guarda aquellas grabaciones comprometedoras, pero tiene otros videos “más perros”.

“Tengo unos más perros” David Zepeda

David Zepeda acepta piropos de mujeres y hombres

David Zepeda es considerado como uno de los actores más guapos de la farándula mexicana, y lo sabe, por ello no se incomoda al recibir piropos de mujeres y de hombres.

El famoso dice reconocer la belleza en todas sus formas por lo que no tiene un tipo de mujer.

“No hago casting, me gustan las altas, las gorditas, las flaquitas, chaparritas”, dice. David Zepeda

En cuanto a los piropos de sus seguidores masculinos, agradece sus palabras y atenciones aún cuando cree que los comentarios son parte de una especie de juego.