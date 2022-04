En el estreno de ‘The Kardashians’, su nuevo reality show familiar, Kim Kardashian reveló que Kanye West le ofreció renunciar a la música para ser su estilista.

Durante su matrimonio de siete años, se rumoró que Kanye West era el encargado de elegir cada atuendo que lucía Kim Kardashian frente a las cámaras y detrás de ellas.

Ahora es la propia Kim Kardashian quien lo confirma, dejando ver que el rapero está obsesionado con controlar su vestimenta, pues incluso antes de estar casados, le daba consejos de estilo.

En el primer capítulo de ‘The Kardashians’, la controversial familia dedica buena parte del tiempo a hablar sobre Kanye West, cuyo nombre oficial ahora es Ye.

Mientras almuerza con sus hermanas, Kim Kardashian cuenta que su exesposo hizo todo lo posible para ayudarla con el monólogo que realizó en el programa ‘SNL’, en octubre pasado.

Posteriormente, la empresaria revela que Kanye West está obsesionado con vestirla, al grado de que haberle hecho una peculiar oferta:

Al escuchar esto, Khloé, hermana de Kim Kardashian, soltó un comentario en broma sobre las intenciones de su excuñado:

Kim Kardashian continúa con el tema, revelando que Kanye West está tan obsesionado con vestirla, que incluso antes de casarse, ya le daba consejos de moda:

“Kanye siempre me ha vestido, siempre me ha peinado. A principios de la década de 2000, literalmente me enviaba correos electrónicos aleatorios con todos estos looks y cuál debería ser mi estilo... y me enviaba tantas fotos de referencia que eso siempre ha sido lo nuestro”

Kim Kardashian