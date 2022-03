Kim Kardashian rompe el silencio sobre su relación con Pete Davidson

La socialité estadounidense Kim Kardashian, rompió el silencio sobre su relación con el comediante Pete Davidson, tras divorciarse oficialmente de Kanye West.

Recordemos que a finales del año pasado, comenzó a rumorarse que existe un romance entre Kim Kardashian y Pete Davidson.

La controversia comenzó cuando el nativo de California, presentó “Saturday Night Live” en octubre y se besaron durante uno de los ensayos, según medios locales.

Posteriormente, se dejaron ver juntos, tomados de la mano en distintas ocasiones.

Flavor Fav compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que aparece Kim Kardashian junto a Pete Davidson.

Kim Kardashian y Pete Davidson (@flavorflavofficial / Instagram)

Pese a todas estas pistas, la empresaria y el comediante no habían confirmado su relación sentimental.

Cabe señalar que Kim Kardashian es oficialmente soltera desde hace una semana, cuando un juez le concedió la petición de divorcio.

Kim Kardashian habla por primera vez sobre Pete Davidson

Kim Kardashian rompió el silencio sobre su romance con Pete Davidson en una entrevista la revista Variety.

La celebridad fue cuestionada sobre la posibilidad de que Pete Davidson aparezca en el reality show de Hulu ‘The Kardashians’.

“No he filmado con él”, comentó Kim Kardashian sobre Pete Davidson.

Sin embargo, la socialité no se cierra a la posibilidad de incluir al comediante en la serie.

Kim Kardashian y Pete Davidson (@kimkardashian / The King of Staten Island / Instagram / Facebook)

“Y no me opongo a ello. Simplemente no es lo que hace. Pero sí estaba ocurriendo un evento y él estaba allí, no le diría a las cámaras que se fueran”, comentó.

“Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada”, agregó Kim Kardashian.

Explicó que en el programa de tele realidad, los fanáticos podrán saber todo sobre su relación con Pete Davidson.

“Cómo nos conocimos y quién contactó a quién y cómo sucedió y todos los detalles que todos quieren saber”, señaló Kim Kardashian.

Por otro lado, una fuente reveló a Us Weekly, que Kim Kardashian se encuentra más enamorada que nunca, de Pete Davidson.

Expuso que “Kim se ilumina cuando está cerca de Pete”.

“Su química es fuera de serie y se fortalece cada día que pasa. Nadie puede recordar haberla visto sonreír y reírse tanto con un chico”, declaró para concluir.