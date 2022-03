Kim Kardashian es oficialmente una mujer soltera, juez le concedió a al socialité su petición hecha desde el mes de diciembre del 2021.

De acuerdo con varias fuentes Kim Kardashian recibió la noticia de su divorcio durante una videollamada hecha para la audiencia judicial.

En esta audiencia, su ahora ex esposo, el cantante Kanye West no estuvo presente y fue representado únicamente por su abogado quien no se opuso a restituir el estado de soltería de Kim Kardashian.

Kanye West y Kim Kardashian (Agencia México)

Estas fueron las condiciones de Kanye para divorciarse de Kim Kardashian

Tras algunos meses de lucha Kim Kardashian logró terminar su matrimonio con Kanye West y cumplir su sueño de ser nuevamente una mujer soltera.

En esta el juez resolvió a favor de Kim Kardashian quien había recibido tres condiciones por parte de Kanye West sobre:

Derecho al reembolso

Privilegio marial

Transferencia de sus activos

Kim Kardashian, la cual estipulaba no fuera capaz de transferiría ningún activo que tuviera en fideicomiso fue negada junto con la perdida al “privilegio marital” con Kanye West o su siguiente esposo.

¿Cuál fue la causa del divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West?

En diciembre del 2021 Kim Kardashian le pidió al juez que restablezca su estado de soltera, en ese momento declaró: “Deseo mucho divorciarme”.

Y es que Kim Kardashian reveló durante una entrevista para Vogue hace aproximadamente dos años decidió “ser feliz” lo que termino en su divorcio con el cantante.

Su prisa por separase manifestó se debe a que le había pedido a Kanye que mantuviera su divorcio en privado, cosa que no hizo, por lo que sus publicaciones en las redes sociales le habían estado causado “angustia emocional”.