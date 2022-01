Kanye West revela que existe otro ‘sextape’ de Kim Kardashian

El rapero estadounidense Kanye West reveló que existe otro ‘sextape’ de Kim Kardashian con Ray J.

Recordemos que después de siete años de matrimonio, en febrero del 2021, Kim Kardashian pidió el divorcio a Kanye West.

En los últimos días se ha visto a Kim Kardashian junto al comediante Pete Davidson; incluso, la familia de la también empresaria, convive con el actor.

Aunque oficialmente no se ha confirmado su romance, se les ha visto muy cariñosos en público.

Por su parte, Kanye West confirmó tener una relación sentimental con la actriz y modelo Julia Fox.

La pareja, que comparte tres hijos; North, Saint, Chicago y Psalm, parecía estar en diferente sintonía.

Sin embargo, al parecer Kanye West no ha superado a Kim Kardashian todavía.

Kim Kardashian, ex pareja de Kanye West, protagonizó un video sexual con el rapero Ray J en el año 2000.

El polémico clip la hizo famosa y su madre, Kris Jenner, monetizó su popularidad, llevándola a la revista de Playboy.

Además, el controversial video, le dio a Kim Kardashian 5 millones de dólares.

Ahora, tras su ruptura con Kanye West, él aseguró en entrevista para Hollywood Unlocked, que existe un video sexual más, de Kim Kardashian con Ray J.

Supuestamente, cuando se enteró de esa segunda parte, Kanye West hizo lo posible por recuperarlo.

“Fui a buscar la computadora portátil de Ray J yo mismo esa noche”, relató Kanye West.

“Me encontré a este hombre en el aeropuerto, luego me subí a un avión, regresé y se lo entregué a las 8 de la mañana”, agregó.

Declaró que, incluso, Kim Kardashian le dio las gracias por haber recuperado el audiovisual.

“Ella lloró cuando lo vio. ¿Sabes por qué lloró cuando lo vio en la computadora portatil? Porque representa cuánto la han usado”, dijo Kanye West.

“Representa cuántas personas no la amaban y simplemente la veían como una mercancía”, añadió el rapero.

Asimismo, afirmó que el romance de Kim Kardashian y Pete Davidson, es falso y la acusó de ser una mala madre.

Kim Kardashian desmintió a Kanye West, quien aseguró que existe una segunda parte del video sexual, que la popularizó.

“Se suponía que la computadora y el disco duro recolectados, contenían el video original y cualquier metraje no visto. Después de la revisión, no hubo nada sexual oculto, solo imágenes en el avión camino a México e imágenes en un club y restaurante en el mismo viaje. Kim se mantiene firme en su creencia de que no existe un segundo video sexual. Después de 20 años, realmente desea pasar de este capítulo y centrarse en las cosas positivas que continúa haciendo como madre, empresaria y defensora de la justicia”

Comunicado Kim Kardashian