Erik Fleming es un exproductor y exconsejero de adicciones, señalado por ser el asistente de Jasveen Sangha, conocida como la Reina de la Ketamina.

A inicios de mayo, Erik Fleming fue sentenciado a dos años de prisión y 3 de libertad condicional tras aceptar que fue el intermediario para que Matthew Perry consumiera ketamina.

¿Quién es Erik Fleming? El hombre vinculado con Jasveen Sangha

Erik Fleming es un exconsejero de adicciones acusado de ser el intermediario para que Matthew Perry recibiera frascos de ketamina, los cuales provocaron una sobredosis y muerte el 28 de octubre de 2023.

Este hombre era asistente de Jasveen Sangha, quiene era conocida por vender ketamina y quien fue sentenciada a 15 años de prisión por vender esta sustancia a Matthew Perry.

Erik Fleming, asistente de la traficante de ketamina Jasveen Sangha (Especial )

¿Qué edad tiene Erik Fleming?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Erik Fleming, pero tiene 56 años de edad.

¿Quién es la esposa de Erik Fleming?

Se desconoce si Erik Fleming está casado.

¿Qué signos zodiacal es Erik Fleming?

No se tiene información sobre el signo zodiacal de Erik Fleming.

¿Cuántos hijos tiene Erik Fleming?

Se desconoce si Erik Fleming tiene hijos.

Erik Fleming, hombre involucrado en la muerte de Matthew Perry (Especial )

¿Qué estudió Erik Fleming?

No hay información sobre la formación académica de Erik Flemimg.

¿En qué ha trabajado Erik Fleming?

Erik Fleming fue director del programa de rehabilitación Red Door; también es un exdirector y exproductor de televisión.

Erik Fleming fue sentenciado a 2 años de prisión red de tráfico de ketamina

En mayo de 2026, Erik Fleming fue sentenciado a 2 años de prisión y 3 años de libertad condicional tras declararse culpable de distribución de ketamina que resultó en muerte.

Erik Fleming fue el intermediario para que Matthew Perry obtuviera ketamina, la cual era vendida por Jasveen Sangha, la Reina de la Ketamina.

Autoridades de California confirmaron que Erik Fleming vendió 50 frascos de ketamina a Matthew Perry y 25 de estos fueron consumimos por el actor durante los últimos 4 días de su vida.