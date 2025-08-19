Katy Perry -de 40 años de edad- se habría electrocutado durante su concierto en el Lenovo Center en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Y en redes sociales, el video viral del momento ha comenzado a despertar alertas entre los fans de Katy Perry.

¿Katy Perry se electrocutó en concierto?

En redes sociales hay un video viral del momento del concierto de Katy Perry en el que se ve cómo se electrocuta.

Hasta el momento, no habría declaraciones oficiales sobre el estado de salud de Katy Perry; sin embargo, el accidente no habría pasado a mayores.

Pues en el video se ve cómo la cantante sufre un espasmo en la pierna mientras está siendo elevada en la estructura retrofuturista de su The Lifetimes Tour.

El espasmo habría sido breve y no impidió que la cantante continuara con su show en el Lenovo Center en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Pues cabe mencionar, el accidente de Katy Perry habría ocurrido en su más reciente presentación, el pasado domingo 17 de agosto de 2025.

La mayor parte de los internautas estarían preocupados por la cantante, quien aún cuenta con varios conciertos programados por Europa.

Mientras que algunos otros han señalado que Katy Perry no se habría electrocutado, sino que se encontraba inmersa en su show con toques ficcionales .

Katy Perry (Katy Perry 'X' @katyperry )

Estos son los accidentes que Katy Perry ha tenido en sus conciertos

A pesar de que Katy Perry no ha confirmado que se electrocutó durante su concierto, no se descarta el accidente, ya que no es el primero que ocurre durante el The Lifetimes Tour.

Pues cabe recordar, durante un concierto en julio celebrado en San Francisco, la estructura con forma de mariposa que la transportaba, falló de manera inesperada.

Además, se han registrado problemas mecánicos con los sistemas de elevación y la cantante ha mostrado las lesiones físicas por las coreografías.