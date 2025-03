Karely Ruiz, de 24 años de edad, alzó la voz para responder a las críticas que ha recibido sobre su cuerpo tras convertirse en madre.

El 2 de marzo, la popular influencer y modelo regiomontana publicó un video de TikTok en el que expresó su molestia ante los comentarios negativos sobre su figura postparto.

En el video, que rápidamente se viralizó, Karely Ruiz también defendió los cambios que ha experimentado después del embarazo y habló de los esfuerzos que ha hecho para recuperar su curvilínea figura.

Karely Ruiz (Instagram/@karelyruiz)

Karely Ruiz pide a sus haters: “Ya no hay que criticar cuerpos ajenos”

“¿Por qué siguen criticando cuerpos ajenos en pleno 2025?...“. Fue así como Karely Ruiz inició su video, con visible molestia en el rostro.

A un mes de haber dado a luz, Karely Ruiz aseguró estar disfrutando plenamente de su maternidad.

Pero, lamentó que al mismo tiempo deba enfrentar una ola de comentarios despectivos por los cambios que dejó en su cuerpo el embarazo.

“Obviamente voy a tener pancita, tengo un mes. Tuve a Maddison 9 meses aquí, se me hizo un panzononon, obviamente no voy a estar como antes”, explicó.

Karely Ruiz dijo que pese a lo que muchos podrían pensar, no le importa el hate que le tiran en redes sociales, pero consideró que es momento de que las mujeres seamos más empáticas entre sí, en lugar de atacarse.

Asimismo, Karely Ruiz reveló que se ha sometido a tratamientos costosos y sigue una alimentación cuidada para recuperar su figura.

“Ya no hay que criticar cuerpos ajenos. Esta soy yo, operada, sí tengo dos lipos, tengo un aumento de busto, tengo la nariz. Estoy hecha toda y aun así me veo bien”, afirmó.

Karely Ruiz (Karely Ruiz instagram @karelyruiz)

Karely Ruiz aseguró su futuro económico antes de tener a su hija Maddison

Además de responder a sus detractores, Karely Ruiz compartió cómo ha sido su experiencia como madre primeriza:

“La verdad la he pasado súper bien este mes. Obviamente ha sido una etapa muy complicada y difícil porque tener un bebé no es nada fácil y no lo romantizo”, comentó.

En ese sentido, Karely Ruiz confesó que desde hacía dos años atrás deseaba convertirse en madre, pero que lo postergó porque primero quiso asegurar su estabilidad económica.

¿Cómo? Comprándose una casa y poniendo un negocio en el que hoy en día le va muy bien, según dijo.