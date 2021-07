Kalimba revela que al promocionar su disco se contagió de Covid-19

Luego de que Érika Zaba reveló que Kalimba se había contagiado por segunda vez de Covid-19, muchos seguidores se preocuparon por su salud, ya que el artista no había comentado nada al respecto.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Kalimba habló sobre su estado de salud y los problemas dentro de la agrupación de OV7.

En el video, Kalimba confirmó que se había contagiado por segunda vez de Covid-19. De acuerdo con el cantante ya se encontraba de salida, por lo que podría retomar sus actividades.

Kalimba destacó que su contagió fue durante la promoción de su nuevo disco o durante su participación en la obra ‘Sie7e’.

“Estoy salidito, estuve dos semanas con Covid-19, la tuve, me empecé a sentir mal. Yo estoy en promoción de mi disco, hemos tenido todos los cuidados alrededor de la obra, de las chambas que nos van saliendo a los artistas, pero en alguna de estas dentro de la promoción del disco fue que me contagié, estuve dos semanas parado”

En ese sentido destacó que ya se había realizado una prueba y que había salido negativo por lo que ya podía retomar sus actividades.

Kalimba puntualizó que en esta segunda ocasión no le dio tan fuerte, por lo que no tuvo tantos problemas en su salud.

“Es la segunda que me da, la primera fue en noviembre, y me esta vez dio mucho más tranquilo, me he mantenido en general haciendo ejercicio, tomando mucha agua para que si volviera a pasar pudiéramos estar con todo”

Kalimba