La pandemia por el Covid-19 provocó que la gira por los 30 años de OV7 se detuviera. Sin embargo durante la pandemia surgieron problemas entre los integrantes de la agrupación.

Luego de que varios de los integrantes de OV7 hablaran sobre sus problemas, Mariana Ochoa rompió el silencio y dio su versión sobre lo qué está pasando entre ellos.

Mariana Ochoa (@soymarianaochoa)

Mariana Ochoa sobre los problemas de OV7: “Es muy complicado para mí”

A través de un video que compartió en su cuenta de Youtube, Mariana Ochoa puntualizó que sin una razón aparente la mitad de sus compañeros dejó de contestarle sus mensajes y llamadas telefónicas.

“Ya estoy de regreso de mi semana de vacaciones, y me puse al corriente de lo que ha salido en los medios respecto a las declaraciones que se han hecho de OV7, como se los prometí, quise grabar este video para platicarles lo que YO he vivido estos meses y cómo lo he vivido” Mariana Ochoa

De acuerdo con Mariana Ochoa ella se encuentra dispuesta a realizar la gira por los 30 años de OV7.

“Porque para mí es importante que no haya especulaciones sobre mi persona y mi postura ante la gira de OV7” Mariana Ochoa

En su video también destacó que las diferencias entre sus compañeros surgieron cuando OCESA les mandó una prórroga para programar nuevamente la fecha de las giras. Ahí la mitad de los integrantes decidieron no firmar.

“Lo que pasó es que algunos mandamos nuestra prórroga firmada y se ve que algunos tenían dudas… Con algunos no ha habido comunicación y esos algunos no mandaron sus documentos firmados” Mariana Ochoa

Mariana Ochoa puntualizó que tuvieron que regresar el dinero que les habían dado como adelanto por los conciertos.

“Recibimos parte de un adelanto, entonces nos notificaron que debíamos regresar ese adelanto porque no se había cumplido con un solo concierto, sin ser culpa de OCESA ni del grupo. Yo en mi caso, firmé un acuerdo con ellos para hacerlo en el plazo de ciertos meses, ya regresé el dinerito” Mariana Ochoa

Mariana Ochoa destacó que ella había mantenido una gran relación con Kalimba , pero al revelarle que él no iba a firmas su relación se rompió y ya no han tenido comunicación.

“Kalimba me dijo que estaba contento porque para él era complicado depender de tantas cabezas, y siempre ha pasado que todos pensamos diferentes. Él me dijo tal cual que no quería firmar. No volvió a contestar en el chat grupal, como que dijo, aquí termino mi compromiso con OV7” Mariana Ochoa

En ese sentido puntualizó que ella tuvo que buscar otros proyectos para poder solventarse económicamente. Además, recalcó que sus compañeros se encontraban al tanto de situación.

“Estábamos puestísimos, con medio show montado, ya para arrancar la gira, pero la pandemia nos paró… Cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes, en mi caso, saco mi casa adelante, tengo que tomar ciertos compromisos de trabajo porque tengo gastos que pagar. Cada quien ha buscado un camino para salir adelante y eso es lo que sucede con OV7” Mariana Ochoa

Al borde del llanto, Mariana Ochoa destacó que para ella es muy complicada la situación, ya que no entiende porque la mitad de sus compañeros de OV7 dejaron de contestarle.

“Es muy complicado para mí, y lo voy a decir abiertamente, pues no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me da una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron, porque yo también tengo muchas preguntas” Mariana Ochoa

OV7 (Agencia México)

Mariana Ochoa: “No tengo respuestas, no hay comunicación”

En su video Mariana Ochoa reveló que el gran problema que existe con OV7 es que no hay comunicación entre sus integrantes.

“Es complicado, no tengo respuestas, no hay comunicación, y simplemente quería decirles lo que pasa desde mi punto de vista, desde lo que yo vivo aquí en mi casa, desde lo que yo mando desde mi celular, y si recibo respuesta o no la recibo” Mariana Ochoa

En este sentido puntualizó que M’Balia Marichal abandonó el chat grupal sin ninguna razón aparente.

“Lo que me sorprendió mucho es que la mulata de la nada se saliera del chat, imposible de localizar. Le escribí, pero me dejó en visto, nunca me contestó tampoco. Sí hay falta de comunicación con algunos, no puede haber gira con la mitad del grupo. Hay diferencia de opiniones” Mariana Ochoa

También Mariana Ochoa destacó que es mentira que haya problemas de dinero, pues aseguró que cada uno manejas sus finanzas como adultos y cada uno de ellos resuelve ese problema de acuerdo con sus necesidades.