Tras darse a conocer que Melissa Galindo ya hizo formal la denuncia de abuso sexual que habría vivió en manos de Kalimba, aseguró que otras mujeres también fueron violentadas.

Melissa Galindo de 35 años de edad, aclaró “no me toca hablar por ellas”, sin embargo, aseguró que habría más víctimas de Kalimba con el mismo modus operandi.

Por otra parte, contó que si decidió alzar la voz sobre el abuso sexual que vivió por Kalimba de 40 años de edad, es porque creyó injusto ella sola cargar con el peso que eso implica.

Al parecer no solo Melissa Galindo fue víctima de abuso sexual por parte de Kalimba, sino que otras mujeres habrían sido violentadas por el cantante de OV7.

Sin detallar si la violencia ejercida hacia otras mujeres fue abuso o acoso sexual, Melissa Galindo explicó que ha sido buscada por más que le relatan vivieron lo mismo por Kalimba.

En entrevista con Sale el Sol, Melissa Galindo compartió que tras haber dado su testimonio en redes sociales, distintas mujeres le escribieron para contarle lo que vivieron.

La cantante aseguró haberse sentido alarmada porque “todas sin conocerse”, relataron el mismo modo de operar de Kalimba para violentarlas.

Asimismo, dijo desear “que mi testimonio les sirva y alcen la voz”, pues espera “se les haga justicia” por la violencia que vivieron por el cantante.

Además apuntó que su deseo de compartirlo fue “evitar” que otras mujeres “lo sigan viviendo, “por lo menos con él”.

Melissa Galindo explicó que sí expuso el abuso que vivió por Kalimba, fue con el objetivo de parar su modus operandi, pero también para que cargara con lo que le hizo.

La cantante dijo que creía “injusto” que solo ella viviera con el “cargo” de haber sido víctima de abuso sexual, y si lo expuso fue para que Kalimba también lo sintiera.

“No me pareció justo vivir cargando con algo que no me correspondía, tal cual fue como vivir con una bolita de energía que no era mía, lo que hice fue entregarla”.

Melissa Galindo, cantante.