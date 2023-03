Melissa Galindo responsabiliza a Kalimba por cualquier cosa que le pase tras denunciarlo por abuso sexual agraviado.

A través de un comunicado, Melissa Galindo -de 34 años de edad- informó que había tomado la decisión de ejercer acciones legales contra Kalimba.

Cabe recordar que el abogado de Kalimba informó que el cantante demandaría a Melissa Galindo por daño moral, ya que no permitiría que se dañará su imagen.

Tras estas declaraciones, Melissa Galinda decidió enviarle un mensaje a Kalimba -de 40 años de edad-.

Melissa Galindo confiesa que ella fue la primera que minimizó el acoso de Kalimba

Desde el pasado 16 de marzo, Melissa Galindo se encuentra en medio de la controversia al relatar en un video el acoso sexual que habría sufrido en manos de Kalimba.

Kalimba negó estas acusaciones y señaló que iba a demandar a Melissa Galindo por difamación, luego de que en 2010 fue acusado de haber violado a una menor de edad y fue enviado a prisión en Quintana Roo.

A casi dos semanas de relatar el acoso sexual que sufrió, Melissa Galindo tomó la decisión de denunciar legalmente a Kalimba por abuso sexual agraviado.

En entrevista para Venga la Alegría, Melissa Galindo destacó que era muy agresivo que Kalimba quisiera seguir silenciándola tras el acoso sexual del que fue víctima.

“Creo que es bastante violento querer seguir agrediendo a la persona de quien abusaste, ya creo que es súper agresivo querer seguirme silenciando, ya no me toca a mi seguirlo callando. El delito por el que denuncié es abuso sexual agravado, se lo entregué a las autoridades correspondientes” Melissa Galindo

Sobre los videos que el abogado habría presentado para probar que había una buena relación entre Melissa Galindo y Kalimba después del presunto acoso sexual, la cantante señaló que no muestran nada.

De acuerdo con Melissa Galindo, ella fue la primera que minimizó y justificó las acciones de Kalimba por lo que hay varios mensajes y videos donde le muestra su agradecimiento.

Melissa Galindo dejó en claro que no se enamoró de Kalimba y que si eso fuera así lo diría pues no habría ningún problema.

“Sí, esos videos existen, existen mensajes seguramente en donde yo le demuestro mi agradecimiento. Yo fui la primera persona que minimizó y que justificó sus hechos y mira, no tendría nada de malo si me hubiera enamorado, pero de verdad no, es cero mi tipo” Melissa Galindo

¿Cuál es el mensaje que le envía Melissa Galindo a Kalimba tras denuncia?

Al ser cuestionada sobre la presunta deuda de un millón 300 mil pesos que tendría con la disquera de Kalimba, Melissa Galindo puntualizó que no tiene deudas.

Melissa Galindo señaló que en su momento que le comentaron sobre está situación y ella de inmediato les pidió facturas, pero nunca le llegaron.

“Yo, cuando me salí de ahí hace dos años, ya no tenía ni una sola responsabilidad con ellos, en su momento, ellos me dieron la lista de las cosas en las que habían invertido, yo les pedí factura, nunca me llegaron las facturas” Melissa Galindo

Durante su conversación Melissa Galindo reveló que la habían violentado e incluso le habían mandado una persona a hostigarla afuera de su domicilio.

“Me violentaron también, me mandaron a una persona de la empresa a hostigarme en mi domicilio” Melissa Galindo

Temiendo que esta situación se volviera a repetir, Melissa Galindo responsabilizó a Kalimba de cualquier cosa que le pudiera pasar.

“Si ya me violentaron persiguiéndome en mi departamento una vez, seguramente pueden volver hacerlo, saben todavía dónde vivo, pues que sepan que no hay nadie más que me quiera hacer daño” Melissa Galindo

En medio de la controversia, Melissa Galindo le envía este mensaje a Kalimba.

“Que se tratará, que se construya, que desaprenda y que reaprenda” Melissa Galindo