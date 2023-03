Kalimba está avergonzando y su actitud lo delata, revela Maryfer Centeno sobre el video donde el cantante rompe en llanto en medio de un concierto.

La cantante Melissa Galindo, compartió un video en Instagram donde denunció que Kalimba -de 40 años de edad- la acosó sexualmente en 2020.

Kalimba reaccionó a esta denuncia y aseguró que iba proceder legalmente por difamación.

Durante un concierto en Las Vegas de OV7, Kalimba rompió en llanto durante el show por el apoyo que ha recibido de sus fans.

Maryfer Centeno -de 33 años de edad- analizó el lenguaje corporal de Kalimba durante este concierto y asegura que el cantante está avergonzado.

Kalimba demandará a Melissa Galindo por difamación (Especial)

Kalimba estaría triste y siente vergüenza por la acusación de Melissa Galindo

Maryfer Centeno analizó el comportamiento de Kalimba durante el concierto de OV7 en Las Vegas y manifestó que hay una asimetría emocional en su rostro.

“Vemos como Kalimba se tapa los ojos, taparse los ojos es una evasión a la realidad, pero también es un gesto de vergüenza, lo cual no quiere decir que sea inocente o no” Maryfer Centeno

Kalimba estaría viviendo un momento de tensión y estrés, además de que sus gestos faciales estaría divididos.

“Por un lado está muy enojado y por otro está muy triste, incluso la mirada se entorna un poco, pero hay una comisura que va ligeramente hacia arriba logrando esta sonrisa torcida, está tratando de sonreír ante su público” Maryfer Centeno

Según la interpretación de la experta de 33 años de edad, Kalimba se siente como la víctima y contrariado.

Kalimba (Instagram)

Por otro lado, Maryfer Centeno habló de la actitud de Ari Borovoy, quien a diferencia de sus compañeros, no mostró empatía hacia Kalimba.

“Ari Borovoy se mantuvo absolutamente lejano, se ve hasta cierto grado de rechazo. Lo que es una realidad es que es una postura de contención, había tensión en el labio inferior de Ari Borovoy” Maryfer Centeno

Maryfer Centeno cree que Ari Borovoy tal vez no cree en Kalimba, por lo que decidió mantenerse alejado y simplemente sonreír.

Melissa Galindo mostró estrés y miedo en el video donde denunció a Kalimba

Maryfer Centeno mencionó que Melissa Galindo tiene un tic nervioso debido al estrés, la ansiedad y miedo.

“Es una cara de asco y frustración. Ella dice que no hizo nada y no vemos contradicción, realmente parece ser que no hizo nada” dijo Maryfer Centeno sobre el lenguaje corporal de Melissa Galindo.

La expresiones de Melissa Galindo revelan que hay frustración y que la cantante es una persona que tiene un carácter histriónico de personalidad.

En un video en su canal de YouTube, Maryfer Centeno dijo que los gestos de Melissa Galindo hacían creer que decía la verdad, además de que estaría molesta con ella misma.

Por otro lado, Kalimba aseguró que iba a proceder legalmente por difamación y no ha dado más declaraciones sobre la acusación de acoso en su contra, mientras que Melissa Galindo también estaría pensando en demandar.