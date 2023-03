Luego de que se difundieran rumores sobre la supuesta aversión que la esposa de Julión Álvares le tiene a Belinda, el cantante aseguró que tiene un matrimonio feliz.

Y es que de acuerdo con Julión Álvares, en su matrimonio no hay problemas por Belinda porque ni conoce a la actriz de 33 años de edad.

Por lo que si Belinda decidiera participara en el reality ‘Mi Famosos y yo’, ni el cantante de de 39 años de edad ni su esposa, tendrían algún problema.

Durante un encuentro con la prensa, Julión Álvares aclaró los recientes rumores que vinculan a su esposa Nataly Fernández con la actriz y cantante española, Belinda.

Y es que a pese a que se rumoró la esposa de Julión Álvares le advirtió no acercarse a Belinda por su “historial” romántico, el cantante aseguró divertido que todo era falso.

Mientras aclaraba estos rumores, el cantante aprovechó para presumir que tiene un feliz matrimonio, pues aseguró se siente afortunadlo de tener a alguien que lo “comprende”.

Es totalmente falso, sinceramente y abiertamente lo digo, (…) creo que lo he dicho en muchas ocasiones y con amistades, que soy muy afortunado en tener un pareja que me entienda, que me comprenda, que no me la haga de ‘tos’.”

Julión Álvares