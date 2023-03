Un actor anda diciendo que Belinda hace firmar a sus novios un contrato de confidencialidad y lo sabe porque es su ex, pero no podría decir nada más de su relación.

Belinda -de 33 años de edad- se encuentra en medio de la polémica luego de que un actor confesó que tuvo una relación con ella, pero que no podía decir nada debido a que recientemente firmó un contrato de confidencialidad.

Las declaraciones de este actor se dan luego de que volvió a trabajar con Belinda en un importante proyecto Divina Comida México, en donde mostraron la gran química que tenían ya que se conocen desde niños.

Actor amigo de Belinda revela que firmó contrato de confidencialidad por haber sido su novio

Belinda se ha convertido en una de las actrices y cantantes más populares de México. Sin embargo, a excepción de Christian Nodal -de 24 años de edad- la famosa no ha hablado sobre su vida sentimental.

Pese a que han surgido varias especulaciones sobre las relaciones que ha mantenido, Belinda se ha mantenido muy hermética sobre los romances que ha vivido.

Es por ello por lo que un actor sorprendió al confesar que había andado con Belinda pero que no podía decir nada más ya que había firmado un contrato de confidencialidad.

Se trata nada más y nada menos que de José Ángel Bichir -de 35 años de edad- quien en un encuentro con varios medios de comunicación fue cuestionado sobre la relación de Belinda y Christian Nodal.

En ese momento José Ángel Bichir -hijo de Odiseo Bichir- señaló que apoyaba a Belinda ya que consideraba que Christian Nodal no se había portado muy bien durante su relación.

“No es nada mi amigo, estoy a favor de lo team Belinda, obviamente, entonces Nodal no tengo buenas referencias, pero lo reconozco como buen cantante (…) Lo que si te puedo decir es que es un desmadre lo que sucedió ahí, es un relajo, te puedo decir que le deseo suerte, porque él es muy joven, pero por el lado de Belinda no creo que se haya portado muy bien” José Ángel Bichir

Al ser cuestionado más sobre sus declaraciones, José Ángel Bichir confesó que sostuvo una relación con Belinda y que jamás la negaría.

Sin embargo, lo que sorprendió es que José Ángel Bichir destacó que no hablaría más del tema ya que había firmado un contrato de confidencialidad.

“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa, aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firme un contrato de confidencialidad, ahí te dejo la tarea” José Ángel Bichir

Momentos después José Ángel Bichir reiteró que jamás dijo que no había tenido una relación con la cantante, pues siempre habla con la verdad.

“Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz, creo en la verdad” José Ángel Bichir

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, José Ángel Bichir dejó en claro que si tuvo una relación con Belinda solo que siempre trató de no contestar la pregunta, pero nunca negó el romance.

“Simplemente eres elegante y te vas por otra vía. Hay una entrevista que dice que no soy en nuevo ángel de Belinda, que somos súper amigos, que nunca anduve con ella y yo digo esto es difamación” José Ángel Bichir

José Ángel Bichir puntualizó que no podía hablar del tema ya que el año pasado había firmado un acuerdo de confidencialidad por lo que no podía hablar de su relación con Belinda.

“No puedo decírtelo porque tengo firmado un contrato de confidencialidad y por eso noo vpy a hablar al respecto. Insisto, no quiero tener demandas. El año pasado. Uno es noble, amoroso con las personas, la conozco desde hace tiempo, me comporté como un caballero y nunca hice público nada. De pronto sale ese reportaje, me parece muy triste” José Ángel Bichir

Ante la insistencia de los medios de comunicación sobre si Belinda lo habría obligado a firmar, José Ángel Bichir solo guardaba silencio y señaló que tenía que hablar con sus abogados porque no quería una demanda.

Al ser cuestionado sobre porque lo hizo, José Ángel Bichir destacó que por amor. De inmediato la prensa le cuestionó que si cree que Belinda se enojaría y solo hizo una muestra como si le estuviera pidiendo perdón a la cantante.

José Ángel Bichir realizó estas declaraciones en la alfombra violeta que se realizó por el estreno de ‘Mariachis’, serie de HBO Max que se encuentra protagonizada por Pedro Fernández.

¿Cuál es la relación de José Ángel Bichir y Belinda?

Las declaraciones de José Ángel Bichir han causado gran polémica y es que conoce a Belinda desde que eran niños.

Ambos se conocieron en el rodaje de la telenovela ‘Amigos por siempre’, gracias al padre de José Ángel Bichir, Odiseo Bichir. Y es que Belinda y el actor trabajaban juntos, por lo que era normal que su hijo estuviera en los foros.

Pero su vinculo se hizo más fuerte cuando compartieron algunas escenas en ‘Aventuras en el tiempo’.

Sin embargo la relación de José Ángel Bichir y Belinda dio de que hablar luego de que se reencontraron en ‘Divina Comida México’ donde mostraron la gran relación que tenían incluso mostraron que tenían una buena química.

Incluso a finales del año pasado, José Ángel Bichir se mostraba incómodo cuando le preguntaban de Belinda y se desvivía en halagos hacia la cantante.