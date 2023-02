Belinda sufrió el rechazo en pleno escenario para mantenerse humilde. Aunque lo había presentado como el más guapo de sus novios y pese a la insistencia de la cantante se negó a casarse con ella.

El pasado viernes 17 de febrero Belinda inauguró la Gran Feria de México 2023 en el Parque Bicentenario en la alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México.

Belinda -de 33 años de edad- complació a sus seguidores con sus más grandes éxitos, sin embargo la noche no resultó como pensaba pues sufrió el rechazo del más guapo de sus novios en pleno escenario.

Belinda le propone matrimonio a un fan, pero es rechazada en pleno escenario

Belinda se ha convertido en una de las cantantes más cotizadas del medio del espectáculo, sin embargo en cuestiones amorosas no ha tenido gran suerte.

Y así quedó demostrado durante su presentación en la Gran Feria de México 2023, donde sufrió el rechazo del más guapo de sus novios y de esta manera se mantiene humilde.

Durante su concierto Belinda recibió un dibujo por lo que se tomó unos minutos para observarlo y le gustó tanto que incluso les pidió a las personas de seguridad que permitieran subir al escenario al autor del dibujo.

“Gracias, ¿quién es? ¿soy yo? Es un unicornio, pero dime que soy yo. ¡Ven! ¿Lo pueden subir?” Belinda

Para sorpresa de los asistentes del concierto de Belinda, al escenario se subió un niño llamado Fernando, quien de inmediato mostró ser muy fan de la cantante.

El niño señaló que se sabía todas sus canciones, pero al ser cuestionado sobre su favorita, el pequeño señaló que era ella, su respuesta hizo reír a todos los asistentes.

Durante su discurso, Belinda hizo alusión a todas las veces que se le ha relacionado con diferentes hombres, por lo que no dudo en señalar que él era su nuevo galán.

Belinda se encontraba triunfando con su concierto por lo que le pareció buena idea proponerle matrimonio a quien señaló que era el más guapo de sus novios.

“Ya vas a ser mi nuevo galán; como todos los días me inventan uno nuevo, tú eres el más guapo” Belinda

En ese momento Belinda le cuestionó si se quería casar con ella, sin embargo el pequeño le contesto que no.

El pequeño quiso enmendar el rechazo al señalar: “No, pero eres muy linda y me gustan mucho tus ojos y te pareces mucho a tu mamá”.

Belinda continúo insistiendo y le dijo que si en 15 años se casaban, pero el pequeño no cedió. La cantante no cedió y le dijo que si en 20 años si llegaban al altar por lo que solo el pequeño destacó que no sabía.

Ante rechazo de fan en pleno escenario, Belinda dice estar enamorada

Ante la insistencia de Belinda, el niño le destacó que era como decía su canción ‘Bella traición’, por lo que la cantante le dijo que a partir de ahora se la dedicaría a él.

A Belinda no le quedó más que agradecerle el dibujo y el niño bajo de nuevo con su papá pese a que la cantante le había ofrecido quedarse en el escenario.

“¿Te quieres quedar conmigo aquí todo el show? No, ¿verdad? No, ya está asustado, dice: ‘No, no, no. No me quiero casar’. Bueno, ya estoy enamorada” Belinda

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales donde sus seguidores de inmediato le reconocieron el trato que había tenido con su fan e incluso algunos señalaron que ellos si estaban dispuestos a casarse con la cantante.

“Como no amarla”, “Que niño tan simpático y Beli hermosaa”, “El niño si sabe”, “Dios tiene sus favoritos”, “Que me suba a mí”, “El consentido de dios”, son algunos de los comentarios que ha recibido el video.