Belinda está estrenando novio y una nueva polémica. Su papá, Ignacio Peregrin, es acusado de cometer un fraude millonario contra su hermano mayor, quien vive en un asilo, enfermo con tres tipos de cáncer y en bancarrota.

La truculenta historia sobre la familia de Belinda fue destapada por el programa Chisme No Like, que viajó a España para entrevistar en exclusiva al crítico de música clásica Fernando Peregrin, de 76 años, tio de la cantante.

Fernando Peregrin acusó a su hermano Ignacio Peregrin, papá de Belinda, de haberse apropiado de la empresa familiar que ofrecía servicios médicos en España en los años 80.

Esto habría sucedido, según la versión de Fernando Peregrín, en los años 80, luego que el papá de Belinda extorsionara a su propio padre para quedarse con el 60 por ciento de las acciones de la empresa.

Ser el socio mayoritario de la compañía no le habría bastado a Ignacio Peregrin, según su hermano, pues luego aprovechó un grave accidente que provocó la muerte de sus padres y su hermana mayor, para controlar al cien por ciento la empresa.

Así, según el relato de Fernando Peregrin, el papá de Belinda pudo vender la empresa familiar a empresarios ingleses, sin darle un sólo centavo del dinero obtenido a sus hermanos.

Pero no sólo fue eso. Según Fernando Peregrin, el papá de Belinda también vendió mansiones, casas y terrenos familiares, sin darle nada de lo obtenido a sus hermanos.

La cifra recabada por el papá de Belinda habría sido tan cuantiosa que, para dar idea de su monto, Fernando Peregrín dijo: “Entre él [Ignacio Peregrin] y mi primo se llevaron 20 millones de una finca, 10 millones cada uno”.

No conforme con eso, Fernando Peregrin acusó al papá de Belinda de haberle robado dinero de sus cuentas personales, falsificando su firma y dejándole una cuantiosa deuda vigente hasta la actualidad.

“Me enteré que yo tengo un embargo vivo todavía de 80 mil euros, o sea, pasado el tiempo, estoy embargado por 80 mil euros. Lo que pasa es que como yo cobro una pensión que es inferior al salario mínimo, no me pueden embargar, pero apesar de eso me han embargado dos veces”

Fernando Peregrin, tío de Belinda