Julie Andrews confirmó en entrevista con The Hollywood Reporter que se encuentra oficialmente retirada de la actuación, cerrando una trayectoria de 81 años en Hollywood.

La legendaria actriz, ganadora del Oscar por Mary Poppins, aclaró que no participará en nuevos proyectos cinematográficos y que dedicará su tiempo a la escritura y a explorar formatos como el podcast.

Con ello, también quedó descartado su regreso como la Reina Clarisse Renaldi en El Diario de la Princesa 3, pese a la expectativa de los fans.

Julie Andrews (Disney)

Julie Andrews confirma que no estará en El Diario de la Princesa 3

Uno de los regresos más esperados desde que se confirmó la tercera entrega de El Diario de la Princesa era el de Julie Anrews como la Reina Clarisse Renaldi.

Sin embargo, las declaraciones recientes de la actriz terminaron por confirmar que no será parte del proyecto que está próximo a estrenar.

Y es que si bien la actriz ya había descartado su regreso, los fans guardaban la esperanza de que se pudiera nuevamente bajo la piel de la reina Clarisse.

Julie Andrews debutó en profesionalmente en 1954 en Broadway, siendo que su salto a la gran pantalla fue hasta 1964 con el estreno de Mary Poppins, película por la que ganó un Premio Oscar.

Con un gran historial de proyectos cinematográficos, Andrews acumula 81 años de trayectoria en Hollywood, siendo una de las carrera más respetadas en la industria.

Aún así, para los fans hubiera sido un cierre perfecto si se sumaba de nueva cuenta al elenco principal de El Diario de la Princesa.

Sin embargo, para Julie Andrews su etapa como Clarisse Renali puede terminar perfectamente sin ser parte de la tercera entrega de la película.

En entrevistas pasadas en torno al regreso de la saga, Andrews declaró que la historia debe continuar con su nieta en la ficción, Mia Thermopolis.