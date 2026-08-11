Julie Andrews, quien interpreta a la reina Clarisse Renaldi en El diario de la princesa, confirmó que no retomará su papel en la tercera entrega.

En entrevista para Today, la actriz reconoció que, para este punto, es demasiado tarde para tener una participación en la película.

Del mismo modo, Julie Andrews reconoció que la historia no se centra en su personaje, sino en el de Mia Thermopolis, interpretado por Anne Hathaway.

Personajes que regresan al Diario de la princesa 3

En la misma entrevista, Julie Andrews -de 90 años de edad-, dejó en claro que la historia del Diario de la princesa 3 debe centrarse exclusivamente en Mia.

Sin embargo, se desconoce el futuro de la reina Clarisse Renaldi en la nueva película, detalle que la actriz tampoco reveló.

Anne Hathaway volverá a ser la princesa de Genovia en El Diario de la Princesa 3 (VIDEO) (Walt Disney Pictures)

En 2024, cuando se anunció de manera oficial que habría un Diario de la princesa 3, Anne Hathaway fue la primera actriz confirmada en un nostálgico regreso para los fans.

Hasta el momento, no está claro qué otros personajes de las primeras dos películas regresarán a la tercera entrega de la película.

Por un lado están Heather Matarazzo y Robert Schwartzman, quienes interpretan a Lily, la mejor amiga de Mia, y su hermano Michael.

El actor Chris Pine se unió en la segunda película como el nuevo interés romántico de Mia, Nicholas Devereaux.

De Héctor Elizondo, quien en El diario de la princesa se convirtió en amigo de Mia y en esposo de la reina Clarisse, tampoco hay confirmación oficial de Disney o la producción de un posible regreso.

El diario de la princesa 3 todavía no tiene fecha de estreno en cines. El proyecto sigue en desarollo pero sin dudas promete encantar a los fans.