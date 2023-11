Juan José Origel -de 76 años de edad- no se guardó nada y llamó “hocicona” a quien fuera su amiga, la periodista Shanik Berman, de 64 años de edad.

Este momento de Juan José Origel ocurrió a la mitad del programa que conduce junto a Martha Figueroa llamado Con Permiso.

Todo en la emisión del programa parecía marchar bastante bien y normal, hasta que Juan José Origel se dijo harto de todos los que han estado hablando de él.

Entre ellos Shanik Berman, a quien llamó “hocicona” y amenazó con no volver a tenerla de invitada en Con Permiso. Esto fue lo que pasó.

Todo este “pleito” parece haber iniciado por unos comentarios que habría hecho Shanik Berman de Juan José Origel.

Y es que hace algunos días el periodista originario de León, Guanajuato, dio una entrevista en la que decía estar feliz con un hombre al que conoció en España.

Todo parece indicar que Shanik Berman hizo comentarios al respecto en su programa de radio, mismos que habrían llegado a oídos de Juan José Origel.

Quien no lo pensó dos veces para arremeter en contra de la periodista, mostrándose notoriamente molesto:

“Shanik, aquí no te vuelvas a aplastar nunca por andar hablando de mí, por andar de hocicona”.

Sin embargo, no habría sido todo, pues Juan José Origel también se lanzó en contra de los medios de su ciudad natal y otros en general.

Por si fuera poco, Juan José Origel, dentro del hartazgo de que se hablara de la entrevista que dio, explotó también en contra de los medios de comunicación.

Quienes de inmediato hablaron de lo que Juan José Origel reveló en la entrevista, incluidos los de su ciudad natal.

Pues por lo que comentó, también habrían escrito al respecto y dicho “puras mentiras” y que no está “enamorado” como todos empezaron a afirmar.

Por lo que Juan José Origel terminó arremetiendo en contra de todos los que han estado hablando de los temas que recientemente reveló.

"Y toda la gente que habló de mí son puras mentiras, hombre. Yo fui con Matilde y le dije ‘ay sí, estoy enamorado’, me voy a andar enamorando a estas alturas... Si no me enamoré cuando tenía edad, p*ndejos".

Juan José Origel