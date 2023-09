El pasado 14 de septiembre, Juan José Origel cumplió 76 años de edad y se mostró más que celebrado en España, pero ya lo andan vinculando con más de un amor.

Juan José Origel, conocido como Pepillo Origel, viajó a España y como parte de su cumpleaños vivió reuniones con sus amigos del continente europeo, pero también La Vuelta a España.

Sin embargo, en medio de la celebración, Pepillo Origel compartió fotografías con “amigos”, pero en redes sociales, ven que más bien podrían son “amigovios”.

Juan José Origel celebra en España con un amigo, pero ya ven qué es su conquista

En muchas ocasiones, las figuras públicas prefieren guardarse las identidades de sus romances, y creen que este podría ser el caso de Juan José Origel.

Aunque Juan José Origel es comunicador y muy abierto al momento de dar sus comentarios sobre famosos, no pasa lo mismo cuando se trata de su vida privada.

De modo que este cumpleaños -76- que tuvo en España, sorprendió al mostrarse con un joven atractivo, a quien llamó “amigo” y agradeció su amistad.

“Que padre tener amigos en la vida como (Isauro Mora) gracias por tus atenciones”. Juan José Origel, comunicador.

Juan José Origel se muestra con un amigo español. (@juanjoseorigel)

Sin embargo, tan solo bastaron unos minutos, para que en redes sociales, aseguraran que más bien es su novio, aunque lo quiere ocultar como amigo.

Pero no solo eso, sino que le criticaron hasta que es muy joven y podría ser su hijo, pero al final no es, así que no importa lo que se ande comiendo.

“Ay pepillo podría ser tu hijo, pero NO LO ES jajaja”. “Amigovios!!!! Ay que lindo”. Usuarios de Instagram.

Usuarios le inventan a Juan José Origel que anda de novio. (usuarios de Instagram / Captura de pantalla)

Juan José Origel se muestra con una ‘conquista’ más, para que hablen con provecho

Juan José Origel anda celebrando su cumpleaños rodeado de amigos y ante los rumores de que un joven de ellos, podría ser su novio, subió una foto con otro, para que hablen con provecho.

Tal parece que Juan José Origel, aunque anda en España, se enteró de que lo andan vinculando amorosamente con su joven amigo, y compartió una más, para dar de qué hablar.

En otro post en Instagram, Juan José Origel compartió que ya sabe que están “inventando cosas”, así que les dejó la muestra de otro “gran amigo español”, Javier Calle.

Juan José Origel muestra otra 'conquista' para que le sigan inventando romances. (@juanjoseorigel)

Juan José Origel compartió que este amigo, le organizó una comida en España por su cumpleaños 76. Y claro, las deducciones de romance no faltaron.

“Quien te inventa cosas??? Tampoco hay que inventar”. Usuario de Instagram.