Julián Figueroa, quien murió a los 27 años de edad a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, dejó un gran vacío en la farándula, pero sobre todo en su familia.

Además de Maribel Guardia de 63 años, mamá de Julián Figueroa, el que se encuentra muy triste es José Manuel Figueroa, de 47 años de edad.

El cantante y actor asegura que aprender a vivir sin su hermano Julián Figueroa es lo más difícil puesto que su muerte es sumamente dolorosa, pero hay que recordar que la viva continúa.

“No sé si se puede encontrar resignación… Yo creo que hay que abrazarse mas a los recuerdos y a las sonrisas y risas de las personas mas que amas”, dijo visiblemente triste frente a los micrófonos del programa De Primera Mano.

José Manuel Figueroa (@josemanfigueroa / Instagram)

José Manuel Figueroa aún no comprende la muerte de Julián Figueroa

Asimismo, José Manuel Figueroa dice no tener palabras para hablar de la muerte de su hermano ya que aún no lo asimila.

“Todavía no lo puedo creer, todavía me pregunto por qué, cómo y si hubiera…qué se había podido haber hecho, que no, que si”, dice antes de recordarse que es parte del proceso de quienes quedamos vivos.

Por ello subraya que admira aún más a Maribel Guardia y es que la actriz no se detuvo a vivir su duelo, por el contrario, ha dado entrevistas y ya retomó sus actividades laborales.

José Manuel Figueroa desconoce si existe un video de su hermano muerto

Por otro lado, José Manuel Figueroa dice estar alejado de las redes sociales como parte de su luto por lo que desconoce que se dice y que no se dice sobre la muerte de su hermano, así como tampoco sabe si existe un video de Julián Figueroa muerto.

“No tengo la más mínima idea, yo estoy completamente alejado de las redes sociales por salud mental, no quiero ver nada, no quiero leer nada, estoy de luto como debe ser”, señala.

Sin embargo, de existir pide a Imelda Garza-Tuñón, de 26 años de edad, hacerse cargo junto a sus abogados y el apoyo de Maribel Guardia.