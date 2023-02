José Eduardo Derbez quiere hacerla de a Medio Metro, pero sus pasos “prohibidos” solo exhibe su falta de ritmo.

El personaje viral del momento es Medio Metro, el cual se ha vuelto muy popular por sus peculiares pasos de baile.

Después de que Medio Metro abandonó a Sonido Pirata, ha aparecido en varios programas de televisión y ha tenido algunos imitadores, incluso famosos personajes quieren seguir sus pasos.

Así fue el caso de José Eduardo Derbez, quien compartió su baile, pero están muy lejos de tener el ritmo de Medio Metro.

José Eduardo Derbez (@jose_eduardo92 / Instagram)

José Eduardo Derbez no sabe bailar, pero hace el intento

La carrera de José Eduardo Derbez -de 30 años de edad- se ha enfocado en la conducción y actuación, siguiendo el ejemplo de sus famosos padres.

Pero se nota que el baile no es lo suyo, pues compartió un video en TikTok, donde trató hacer ‘el cabeceo’, paso que caracteriza a Medio Metro.

En el video se puede leer: “Cuando estás en una fiesta y no sabes bailar, pero te sacas los prohibidos”.

José Eduardo Derbez trata de hacer el paso, pero se nota que su ritmo no es muy coordinado.

Los pasos de José Eduardo Derbez no tenían nada que ver con el paso original, pues Medio Metro no movía los brazos y hacía movimientos de cadera que no le salieron al conductor.

José Eduardo Derbez no heredó el ritmo de Victoria Ruffo

No es la primera vez que José Eduardo Derbez trata de bailar, pues hasta su mamá Victoria Ruffo -de 60 años de edad- le intentó enseñar y no funcionó.

Victoria Ruffo es muy activa en TikTok y ha compartido varios videos donde baila cumbias y hasta twist.

Es por eso que la actriz trató de enseñarle a José Eduardo Derbez cómo se baila, pero una vez más el actor mostró que el baile no es lo suyo.

En el video de Victoria Ruffo se ve como tratan de bailar ‘Muchachita consentida’ de Rayito Colombiano y José Eduardo Derbez estaba un poco tieso.

Algunos usuarios de redes sociales señalaron que Victoria Ruffo comenzaba a tener más ritmo, pero José Eduardo Derbez estaba lejos de saber bailar.

“No sé si reír o llorar de emoción que ya se ve mejor la coreografía”, “No hay duda que sigue los pasos de su madre” y “Que buena maestra” fueron algunos de los comentarios. Comentario en el video de Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez no tiene mucho ritmo y menos para seguir los pasos de Medio Metro, pero la diversión es lo que cuenta.