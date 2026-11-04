José Eduardo Derbez habló de su separación, sobre la que asegura que está en paz tras la ruptura con Paola Dalay.

El actor fue invitado al podcast ‘Diablitohigh’, donde expresó que ha vivido días ajetreados entre el trabajo, su hija y el reciente anuncio de su separación.

José Eduardo Derbez habla de su separación y asegura que está en paz

Para José Eduardo Derbez, las personas suelen “satanizar” las separaciones, pero él se siente tranquilo tras su ruptura con Paola Dalay.

José Eduardo Derbez reitera que su relación con Paola Dalay terminó “muy bien”, pues no tuvieron problemas al decidir que era tiempo de terminar.

No pasa nada, las relaciones empiezan, terminan, otras nunca acaban, da igual, no pasa realmente nada José Eduardo Derbez

Asimismo, aclaró que nunca va hablar mal de Paola Dalay, ya que es la madre de su hija y vivieron 7 años muy felices: “No me atrevería a hablar mal de ella o hacerle daño a la mamá de mi hija”.

Nos queremos muchísimo, hay una amistad brutal y va a estar en mi vida para siempre porque es la mamá de mi hija. José Eduardo Derbez

La relación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo le servició de ejemplo a José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez mencionó que tras crecer en una familia donde sus padres se lanzaban indirectas, él decidió que lo principal era cuidar a su hija y por eso lleva una relación pacífica con Paola Dalay.

El actor expresó que tras vivir en una familia rota, el supo que no quería repetir este tipo de patrones con su hija.

Quiero que Tessa viva en un ambiente muy bonito y que vea a sus papás juntos y sepa que cuenta con sus papás. José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez cree que lo fundamental es tener comunicación con Paola Dalay por el bien de su hija, quien tiene dos años de edad.