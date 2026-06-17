José Ángel Bichir se sigue recuperando tras la grave caída que le provocó fracturas y planea regresar a actuación.

Bruno Bichir, tío de José Ángel Bichir, habló con la prensa sobre el estado del actor y su deseo de continuar con su carrera: “Está espléndido, está muy bien”.

La familia Bichir ha estado al pendiente de José Ángel Bichir, quien continúa tomando rehabilitación tras sufrir diversas lesiones tras caer de un tercer piso.

José Ángel Bichir desea regresar a la actuación tras su grave caída

Bruno Bichir fue cuestionado sobre el estado de salud de José Ángel Bichir, quien cayó de un tercer piso el pasado 13 de febrero.

"“Fantásticamente bien, bendito Dios. Gracias por la pregunta. Espléndidamente bien, espléndidamente bien, la verdad" Bruno Bichir

José Ángel Bichir se encuentra bien y bajo el cuidado de su familia, quienes están en constante comunicación con él.

José Ángel Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

Bruno Bichir aclaró que los gastos hospitalarios de José Ángel Bichir fueron cubiertos por su familia, por lo que era falso que se realizara una recaudación de fondos.

El actor adelantó que José Ángel Bichior desea regresar a la actuación: “Tiene ganas, sí, sí. Es lo suyo, tiene muchas ganas. Sí, sí. Ojalá pronto, pues depende, depende de muchas cosas, de muchas cosas”.

José Ángel Bichir estaría dispuesto a aceptar nuevos proyectos y retomar su carrera.

Familia de José Ángel Bichir está al pendiente de él

Bruno Bichir asegura que su familia es muy unida, por lo que están muy al pendiente de José Ángel Bichir y le hablan todos los días.

José Ángel Bichir se está recuperando física y psicológicamente: “Todos hemos hablado. Todos los días. Hablamos todos”.

El actor no ha hablado del accidente donde se fracturó la nariz y sufrió otras lesiones que lo mantienen en rehabilitación; también necesitó implantes dentales.

José Ángel Bichir es conocido por su trabajo en series y películas como: Fragmentos de amor, Sexo, Sudor y Lágrimas 2, la Niña de la Mina y 108 costuras.