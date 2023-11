¿Qué pasó con Jorge van Rankin al salir de Miembros al Aire? El chisme que comenzó ‘El Burro’ ya lo terminó de contar en Pinky Promise y hasta dijo que ni despedida le hicieron.

Jorge Van Rankin -de 60 años de edad- fue uno de los invitados al programa de YouTube Pinky Promise, donde no faltó la pregunta sobre su salida de Miembros al Aire.

Aunque Jorge Van Rankin intentó evadir el tema de su salida, pese a que él mismo fue quien ventiló que lo despidieron, terminó su breve anécdota con un “ni despedida hubo”.

En mayo del 2023, Jorge Van Rankin hizo un en vivo en sus redes sociales, donde exponía que el productor de Miembros al Aire lo había despedido sin justificación.

Y aunque se hizo un escándalo de eso, Jorge Van Rankin no volvió a dar más detalles sobre el tema, pese a que se rumoraba que habían sido sus faltas constantes y el llegar ebrio, lo que lo dejó sin empleo.

Ahora, en su participación en Pinky Promise, Jorge Van Rankin no se salvó de ser cuestionado al respecto de su salida de Miembros Al Aire.

Aunque ‘El Burro’ quería evadir el tema de Miembros al Aire y quiso dejarse ver sin rencores, terminó reclamando “ni despedida hubo”.

Recordemos que el conductor había dejado ver que terminó mal con la producción por la forma en que lo despidieron pese a que él fundó Miembros al Aire.

Sumado a ello, Jorge Van Rankin dejó claro que “jamás en la vida” volvería a regresar a la conducción de Miembros al Aire, a diferencia de lo que pasó con Leonardo de Lozanne -de 52 años de edad- y Raúl Araiza en su momento.

“Ni despedida hubo, no regresaría porque no me interesa”.

Jorge Van Rankin, conductor.