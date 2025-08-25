Por medio de un programa de YouTube, Jorge Van Rankin reveló el motivo de su despido de Miembros al aire, programa del que fue parte durante 13 años.

Su regreso a la televisora recordó a la audiencia que a Jorge ‘Burro’ Van Rankin lo dejaron sin trabajo inesperadamente.

¿Quién es Jorge Van Rankin?

Jorge Gabriel van Rankin Arellano es el nombre completo de Jorge Van Rankin, quien nació en Ciudad de México.

A Jorge Van Rankin cariñosamente llaman ‘Burro’ porque en su adolescencia imitaba el rebuzno de un chófer, al que también apodaban ‘Burro’.

Jorge 'Burro' Van Rankin (@burrovan / Instagram)

En la actualidad, además de actor, es conductor de radio y televisión.

¿Qué edad tiene Jorge Van Rankin?

Jorge Van Rankin nació el 5 de junio de 1963 por lo que actualmente tiene 62 años de edad.

¿Quién es la esposa Jorge Van Rankin?

Jorge ‘Burro’ Van Rankin está casado con Magda Bleizeffer. Su relación inició en 2007.

Jorge 'Burro' Van Rankin y Magda Bleizeffer (@magdiuxbr82 / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Jorge Van Rankin?

Jorge Van Rankin pertenece al signo zodiacal de géminis.

¿Cuánto hijos tiene Jorge ‘Burro’Van Rankin?

Jorge ‘Burro’ Van Rankin tiene tres hijas, ellas son:

Luciana, de 13 años de edad, fruto de su pasada relación con Gaby Vargas

Roberta, de 10 años de edad, fruto de su relación con Magda Bleizeffer

Carlota, de 5 años de edad, fruto de su relación con Magda Bleizeffer

¿Qué estudió Jorge Van Rankin?

Jorge Van Rankin es egresado de la Universidad Anáhuac. Se tituló en la licenciatura de Administración de Empresas Turísticas.

Jorge 'Burro' Van Rankin (@burrovan / Instagram)

¿En qué ha trabajado Jorge Van Rankin?

Jorge Van Rankin inició su carrera en la radio; en 1986 fue parte de las relaciones públicas del programa de rock Fusión en la WFM 96.9

Ese mismo año, Jorge ‘Burro’ Van Rankin ingresó a la televisión siendo modelo del video musical Cuando calienta el sol, de su entonces amigo Luis Miguel.

En 1990 hizo una pausa en la radio para dedicarse de lleno a la gerencia de Canal 5.

Sin embargo, tres años después retomó la radio solo para lanzar el programa El cañón del zopilote.

Debido a que por su humor irreverente era un éxito en televisión, fue parte de:

El calabozo

Fresas en mi chile

Big Brother VIP

Brig Brother

Que madre tan padre

Miembros al aire

La roña

Hasta adentro

40 y 20

Hoy

Así como tuvo una breve participación en telenovelas como:

Carita de ángel

Salome y

Una familia con suerte

Como suelen hacerlo muchos actores, prestó su voz. Hizo doblaje en la serie animada basadas en los videojuegos:

Beach Buggy Blitz

Beach Buggy Racing

Beach Buggy Show

Actualmente, tiene su podcast llamado N Estado Burresco y su programa Desencajados que puede verse en Fox, antes Caliente TV.

Jorge Van Rankin nunca volvería a Miembros al Aire porque lo “descuidaron”

En mayo de 2023, Jorge Van Rankin fue despedido de Miembros al Aire, talk show al que perteneció a lo largo de 13 años.

Ahora que Jorge Van Rankin regresó a Televisa para grabar la undécima temporada de la serie de comedia 40 y 20, revivió su escandalosa salida de Miembros al Aire.

En el programa de YouTube, Tony Stars TV, el también actor reveló haber sido “descuidado” y encima despedido porque no hizo lo que la televisora le pidió.

El propio explica no haber llegado un acuerdo económico, razón por la que se negó a renovar su contrato para dos temporadas más.

“Se acabó mi exclusividad, no me la quitaron”, explica y argumenta que aunque lo sacaron del talk show de un momento a otro, lo seguían buscando.

“Como de repente como que me descuidaron, me soltaron, no me pelaron. Se acabó mi exclusividad, no me la quitaron. No quise firmar por dos temporadas más por temas económicos, dije no lo hago, me hablaron y les colgué. Ni despedida me dieron después de 13 años, me valió gorro. Me volvieron a llamar, quiero esto, y dije, no lo hago” Jorge 'Burro' Van Rankin