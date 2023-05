Ni Jorge Van Rankin se salvó: Lo corrieron de Miembros al aire en un pasillo y contará toda la verdad pues considera que no era la manera de que le anunciaran su salida del programa.

Después de 14 años en Miembros al aire, Jorge Van Rankin -de 59 años de edad- compartió en un video en donde anunció que ya no estará en el programa de Unicable.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Jorge Van Rankin señaló que se encontraba molesto por la manera en la que lo habían despedido pues no le habían dado ninguna razón para su salida.

Jorge Van Rankin prometió dar más detalles sobre la manera en lo que corrieron, pues le duele que no le den la cara ni le contesten el teléfono.

Jorge Van Rankin ha logrado tener una gran trayectoria dentro de la industria del espectáculo, ya que ha trabajado en varios proyectos como actor y conductor.

Tras su salida del programa Hoy, Jorge Van Rankin se había mantenido como conductor del programa Miembros al aire en donde sin tapujos hablaba sobre diferentes temas de su vida privada.

Actualmente los conductores de Miembros al aire eran:

Sin embargo durante la noche del 1 de mayo, Jorge Van Rankin sorprendió a sus seguidores al revelar que ya no lo verán en Miembros al aire.

Jorge Van Rankin confesó que lo habían corrido de Miembros al aire, después de estar 14 años en el programa.

Sin embargo, Jorge Van Rankin se mostró molestó pues puntualizó que lo habían despedido en los pasillos de Televisa sin haberle dado ninguna explicación.

“Mañana voy a hacer un live y voy a hablar de mi salida de Miembros al aire, y explicar el por qué, el cómo o la decisión y la forma que hicieron las cosas que se me hace un poquito desagradable, pero me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel, sin darme una explicación (...) Después de 14 años (en ‘Miembros al Aire’) ya no estaré más, por una decisión que ni yo sé”

Jorge Van Rankin señaló que no le molestaba que lo hubieran despedido sino la manera en la que lo hicieron ya que no le dieron ninguna explicación.

En su video, Jorge Van Rankin reconoció que afortunadamente tiene otros proyectos por lo que no se quedaría sin trabajo.

“No me molesta, no es mala onda; como dicen por ahí, sin Yolanda Maricarmen. No lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, invitaciones en otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo ese programa hace 14 años y que te diga ‘adiós’ sin saber por qué, que no te den la cara ni te contesten, está fuerte”

