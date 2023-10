Sofía Castro reveló haber vivido una relación tormentosa al lado de un exnovio y aunque no dijo su nombre, sus fans rápidamente recordaron su romance con Jorge Álvarez Bringas.

Por lo que el empresario Jorge Álvarez Bringas, hijo de Jorge Álvarez Hoth, subsecretario de Comunicaciones y Transportes de 2000 al 2006, ya reaccionó.

Al respecto, el exnovio de Sofía Castro negó haber abusado de ella cuando eran novios.

Exnovio de Sofía Castro la violentó física y psicológicamente durante 6 años

Aunque Sofía Castro no quiso decir el nombre del exnovio que le hizo mucho daño, informó que el abuso ocurrió durante 6 años.

Debido a que inició la relación cuando ella tenía 14 años de edad y acabó a sus 20.

Sofía Castro y Jorge Álvarez Bringas (Agencia México)

“Me arrepiento”, confesó y es que al paso del tiempo, Sofía Castro, de 26 años de edad, descubrió que la persona con la que se encontraba no era quien ella pensaba.

“Yo tenía 14, empezó todo muy bien y después obviamente empieza a salir el monstruo del clóset, todos esos hombres al principio son encantadores... Hubo altas y bajas, idas y venidas” Sofía Castro

Aclarando que no se victimiza, ya que fue su decisión no salirse de la relación, revela haber sido víctima de abuso físico y psicológico.

“Me decía cosas muy feas, me decía que era una puta por ser actriz, que lo que hacía no estaba bien. Un día me zangoloteo y me dejaba los brazos marcados, era mucha prohibición, era mucho de no salgas, no hagas, no vayas, no saludes, no tomes. Me ponía el curno cada fin de semana, él si podía salir y yo no” Sofía Castro

De acuerdo con la actriz, actualmente comprometida con Pablo Bernot, de 32 años de edad, su expareja manejaba un tema de doble personalidad.

“Todo mundo me decía: no lo puedo creer, él no es así, como amigo es a toda madre. (Yo decía )pero como novio no” Sofía Castro

Sofía Castro y Jorge Álvarez Bringas (Agencia México)

Sofía Castro revela por qué aguantó los abusos de su exnovio durante 6 años

Sofía Castro admite que se sentía validada como mujer por ese hombre, ya que atravesaba por tiempos difíciles.

Sofía Castro sufría bullying por su cuerpo, por ser hija de Angélica Rivera, de 54 años de edad, carecía de amor propio y por ello se conformaba con migajas.

”Sentía que era el único wey que me iba a querer, fueron tiempos difíciles en el sexenio de Enrique (Peña Nieto), sufría bullying, tuve mucha agresión en redes, tuve muchas inseguridades de muchas cosas, no tenía amor propio, me miraba al espejo y no me reconocía, no me validaba.. (Era) sin ti me muero porque tú me válidas como mujer” Sofía Castro

La relación causó un distanciamiento con su mamá, quien intentaba abrirle los ojos, al igual que sus conocidas y detractores que le mandaban fotos de su novio besando a otras mujeres.

“Me mandaban mails de él besándose con otras y para joder, así de vamos a joder aSofía porque es una estúpida” Sofía Castro

Para su bien, la relación acabó en noviembre de 2016, fue su exnovio quien puso punto final, lo que hoy le agradece porque aprendió lo que no quiere volver a vivir.

Jorge Álvarez Bringas, exnovio de Sofía Castro, niega haber abusado de ella cuando eran novios

Jorge Álvarez Bringas, exnovio de Sofía Castro, ya se enteró de las declaraciones mismas que rechaza argumentando que en ningún momento se menciona su nombre.

“Ella nunca me menciona a mí, es algo que algunos medios han mencionado. No vengo ni a atacar a Sofía, ni a atacar a Angélica, las dos son personas que ocuparon un momento en vida en su momento, fue una relación que empezó hace 14 años, 13 años. Ella habría tenido 14 ó 15 años, y yo 15 ó 16″ Jorge Álvarez Bringas

Así como Jorge Álvarez Bringas indica que durante su romance de 6 años con Sofía Castro hubo altas y bajas, pero nunca abusó de ella física ni psicológicamente.

“Como cualquier relación tuvo sus altas y sus bajas, y niego categóricamente haber abusado psicológicamente y mucho menos físicamente de ella, y de cualquiera de mis parejas sentimentales. Éramos muy jóvenes, hubo algunos años que cortamos y luego regresamos; yo a su familia, a ella, los quiero mucho” Jorge Álvarez Bringas

Y para no dar lugar a dudas, a través del programa Todo para la Mujer, asegura que en aquel entonces Sofía Castro era una persona muy cuidada ya que era la hija de La Primera Dama.

Por lo que no pudo haberle hecho daño alguno .

“Era la niña más cuidada del país… con escoltas, hombres y mujeres, en los baños, aquí y allá, en Miami, en París, de viaje, sin ningún momento en el que ella estuviera sola y mucho menos que un joven de 15 años pudiera haberla violentado” Jorge Álvarez Bringas

Finalmente, Jorge Álvarez Bringas intenta desviar la atención asegurando que se trata de una campaña de desprestigio con tintes políticos.

Porque su relación es algo que nunca se menciona. “Qué raro”, expresó el ex de Sofía Castro.