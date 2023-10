Sofía Castro de 27 años de edad, responde a las declaraciones de su ex Jorge Álvarez Bringas quien se dio por aludido ante las denuncias de maltrato que expuso la actriz.

Sofía Castro no se queda callada y responde de frente a su ex, Jorge Álvarez Bringas tras tremendo escándalo de supuesto maltrato.

La actriz mexicana prefirió no entrar en detalles, dejando en claro que como mujer es importante alzar la voz y no quedarse callada ante ningún maltrato o abuso.

En julio pasado, Sofía Castro compartió que sufrió violencia psicológica y física por parte de uno de sus ex novios cuando era adolescente.

Aunque no reveló el nombre, en redes sociales y algunos medios se mencionó que esa persona es Jorge Álvarez Bringas.

El supuesto involucrado que está haciendo atacado de ser el responsable, Jorge Álvarez Bringas rompió el silencio y negó las acusaciones de haber sido él la pareja que la violentó.

Sofía Castro fue cuestionada por un reportero sobre las declaraciones de su ex pareja y sin entrar en detalles, dejó en claro que ese capítulo en su vida ya se cerró.

“Mira no quiero hablar de ese capítulo de mi vida porque fue un capítulo que yo ya superé y donde si efectivamente me lastimaron mucho, pero pues bueno yo no conozco persona, estado mayor o ejercito que te cuide los sentimientos y que te cuide el corazón y si fuera así no habría muchas mujeres violentadas”.

Sofía Castro