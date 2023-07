Sofía Castro recuerda cómo fue vivir con Enrique Peña Nieto como padrastro y una familia de 8.

Una de las relaciones más sonadas del espectáculo y la política, fue el matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.

Ambos se conocieron en 2008, cuando Angélica Rivera fue la imagen de una campaña para difundir programas del gobierno del Estado de México.

En ese entonces, Enrique Peña Nieto -de 57 años de edad- era gobernador de esta entidad y meses después, la actriz comenzó a salir con el político.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se casaron en noviembre de 2010, y formaron una familia de 8 integrantes.

En febrero de 2019 se confirmó la separación de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto; ahora Sofía Castro revela detalles de esa etapa de su vida.

El matrimonio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, así como su paso por la presidencia de México, provocaron cambios radicales en la vida de sus hijos.

Una de las más afectadas fue Sofía Castro, hija mayor de Angélica Rivera, quien tenía 14 años cuando su mamá unió su vida al exmandatario.

Wendy Guevara sería víctima del hate por un detalle que no tuvo con Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México

La vida de la entonces familia cambió radicalmente cuando Enrique Peña Nieto anunció sus aspiraciones presidenciales.

Sofía Castro tenía 16 años cuando se mudó con su familia a Los Pinos y su padrastro era presidente de México.

La hija mayor de Angélica Rivera no imaginaba lo que le esperaba si Enrique Peña Nieto era presidente de México.

Cuando Enrique Peña Nieto fue electo presidente de México, Sofía Castro dejó claro a su familia que no iba a cambiar su vida durante los siguientes 6 años.

Sofía Castro recuerda la advertencia que les hicieron cuando ganó su entonces padrastro: “Nos dijeron que nos cuidáramos de la gente que se nos iba a acercar”.

Esta etapa fue de aprendizaje para Sofía Castro y asegura que sí formaron una familia con Enrique Peña Nieto y sus hijos.

“Fuimos una familia de 8 personas que nos queremos con el alma y lo más fuerte fue que dijeron que no lo fuimos”

Sofía Castro también se tuvo que enfrentar a las críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto, situación que le llegó a afectar.

“Aguantamos vara, Yordi, porque la gente fue conmigo bien fea y me dijeron cosas en redes sociales muy feas, que ojalá me muriera, me costó mi autoestima”

Sofía Castro