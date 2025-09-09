La reaparición de Jezzini en Venga la Alegría ha provocado una funa en redes sociales porque preocupó a sus fans por publicidad.

Jezzini sorprendió en transmisión en vivo con una nueva apariencia y nombre que despertó la molestia de los internautas.

Jezzini es funado con memes tras su regreso a redes sociales

Jezzini es funado con memes tras su reaparición en Venga la Alegría y en redes sociales luego de una misteriosa desaparición.

El influencer desapareció y muchos internautas interpretaron sus publicaciones y su ausencia como señales de una crisis emocional.

A pesar de la angustia, Jezzini aseguró estar bien y solo necesitaba un respiro emocional.

La sorpresa fue que Jezzini apareció en Venga la Alegría con un nuevo look y nombre para dar a conocer una nueva faceta en su carrera.

Explicó que su cambió se debe a un “despertar hipnótico”, mensaje que para muchos sonó extraño y generó burlas.

Internautas reaccionaron con memes, considerando que la desaparición de Jezzini fue por publicidad.

Jezzini anunció en sus redes sociales su debut como cantante al lanzar su primera canción Big Bang(er) en plataformas digitales.

Este anuncio no ha sido muy bien recibido por sus seguidores, ya que critican su manera de “promocionar” esta nueva faceta.

Jezzini debuta como cantante y lo critican en redes sociales

Jezzini se volvió tendencia tras reaparecer en redes sociales con un nuevo look y bajo el nombre de “Zinni”.

El influencer dio a conocer en Instagram que ahora probará suerte en la música, noticia que sorprendió a sus seguidores.

Jezzini compartió un álbum de fotos en blanco y negro donde se le ve con su nuevo look, una peluca negra y un overol.

Las fotos de Jezzini sirvieron para promocionar su primer sencillo como cantante Big Bang (er)”, tema que se encuentra en Spotify.

Como era de esperarse, las críticas hacia Jezinni por su nueva faceta musical no faltaron en redes sociales.

