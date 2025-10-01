¿Jezzini admite que su incursión en la música fue un fracaso? Reconoce que los memes ahora son su realidad luego de su polémico regreso como Zzini.

Tras las críticas que recibió por su estrategia para anunciar su incursión en la música, Jezzini -de 32 años de edad- recomienda a las personas no hacerse cantantes.

Con esta foto, Jezzini admite que sus memes se hicieron realidad tras el fracaso musical

Jezzini pasó de ser uno de los creadores de contenidos más queridos a ser uno de los más criticados por “jugar” con la salud mental y fingir desaparición.

Jezzini (@jezzzini / Instagram )

A casi un mes de aparecer como Zzini -su nueva identidad para su incursión musical-, Jezzini confesó que sus memes se han hecho una realidad tras su fracaso como cantante.

A través de una fotografía, Jezzini admitió que nunca había sido tan real su meme en la que señalaba que no importaba como te iba porque seguramente el de él era peor.

“Me encanta ver que está pasando en la vida de Jezzini, porque no importa que tan mal este mí día, el de él será peor”, señala el meme.

Jezzini compartió este meme con una fotografía de él en la que escribió “nunca fue tan real”.

En su publicación de Instagram, Jezzini incluso pidió que “no se hagan cantantes”.

Jezzini reaparece con una nueva imagen y nombre tras su desaparición (@jezzini / Instagram)

¿Qué pasó con Jezzini? Así fue su incursión en la música

Fue a mediados de agosto que Jezzini desapareció de sus redes sociales y borró su contenido luego de dejar algunos mensajes extraños.

Esto desató preocupación entre sus seguidores, quienes incluso se mostraron consternados por su salud mental.

En medio de la preocupación, Jezzini reapareció en septiembre en el programa Venga la Alegría con una nueva identidad: Zznini.

Con esta nueva identidad lanzó una nueva canción titulada “BIG BANG(ER)”, dejando ver que todo había sido una estrategia de marketing.

Esto generó críticas en redes sociales pues lo acusaron de lucrar con la salud mental.

Tras las críticas que recibió, Jezzini explicó que Zzini nació como un ejercicio introspectivo y artístico; inicialmente se trataría de un alter ego chistoso, exagerado y satírico.

Jezzini aceptó que el personaje terminó rebasando sus propios límites, al grado de volverse incómodo.

Con su nuevo personaje tenía la intención de desarrollar una especie de película en tres actos con canciones, que terminaría con un tema titulado Verte contento, dedicado a una expareja.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, su estrategia y su incursión en la música le costó perder más de 700 mil seguidores en TikTok y en Instagram alrededor de 100 mil seguidores.

Además de que su incursión en la música terminó siendo un fracaso total.