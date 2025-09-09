Jezzini reapareció en Venga la Alegría con una nueva apariencia y nuevo nombre, lo cual ya está provocando su funa en redes sociales.

Pues tras varias semanas desaparecido de redes sociales, videos extraños y un comunicado críptico, Jezzini de 32 años de edad se presentó en Venga la Alegría para “aclarar” su situación, pero terminó dejando aún más confusión.

Jezzini se presenta con nuevo look y nombre, provocando funa en redes

Jezzini se presentó en Venga la Alegría después de estar desaparecido semanas en redes sociales; sin embargo, el influencer llegó con una nueva imagen y nombre que ya provocó su funa.

Pues durante su breve entrevista, Jezzini apareció con una peluca que asemeja un corte mediano y lacio; además reveló que ya no se llamaría Jezzini sino “Zinni” y que daría más detalles a la 1:00 pm hora de México.

Sin embargo, la presentación de este nuevo Jezzini, quien ahora dice llamarse “Zinni”, enojó a los usuarios de redes sociales.

Pues muchos aseguran que al final de cuentas, esta entrevista en Venga la Alegría confirmó que la “desaparición” de Jezzini no fue por enfermedad o motivos personales, sino por marketing.

Otros piensan que esta nueva personalidad de Jezzini se debe a que va a anunciar algún proyecto nuevo, por lo que todo se trató de una estrategia.

Pero la mayoría de los usuarios no están de acuerdo en cómo manejó las cosas, pues como se dijo, muchos pensaron que su vida había corrido peligro.

¿Está bien? 😳 #Jezzini reaparece con cambio de look tras haber estado desaparecido de redes sociales.😱 #VLA pic.twitter.com/G2kDokMyaC — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 9, 2025

¿Qué dijo Jezzini sobre su desaparición en redes sociales?

Jezzini reapareció en Venga la Alegría después de estar semanas desaparecido en sus redes sociales; sin embargo, la forma en que lo hizo confundió más a sus fans.

Y es que de acuerdo con Jezzini, quien apareció con un nuevo look, ahora se llama “Zinni”, y es su nueva personalidad.

Durante su entrevista en Venga la Alegría con Ricardo Casares y Flor Rubio, Jezzini reveló que fue lo que lo orilló a hacer este cambio:

“Hace unas semanas me fui a hipnotizar... Siempre que digo que me fui a hipnotizar suena como un piano súper tétrico. Cuando estaba en ese estado máximo de relajación, escuché como un ¡PUM!” Jezzini

Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, mejor conocido como Jezzini en redes sociales, reveló que durante este “trance”, una “voz” lo invitó a ser la persona que siempre ha querido ser.

Siendo esta la razón principal por la cual se alejó de las redes sociales y borró el contenido que había en ellas.

No obstante no dijo nada más u ofreció más detalles respecto a su cambio y a su regreso, aunque adelantó que hoy 9 de septiembre a la 1:00 pm, revelará más cosas en sus redes sociales.

Por lo que habrá que esperar para saber qué es lo que Jezzini trae entre manos, si es que en realidad todo fue para promocionar un nuevo proyecto o algo más lo afectó.

(Especial )

Usuarios funan a Jezzini tras su desaparición acusándolo de marketing (Especial )