Jamie Lynn pide a Britney que intervenga para frenar amenazas de muerte

La actriz estadounidense Jamie Lynn, pidió a Britney que intervenga para frenar las amenazas de muerte que ha recibido tras sus declaraciones.

En los últimos días, Jamie Lynn y Britney han intercambiado algunas publicaciones en Instagram, exponiendo sus argumentos.

Recordemos que recientemente Jamie Lynn promocionó su libro, titulado ‘Things I Should Have Said’ en entrevista para ‘Good Morning America’.

Posteriormente, Britney se pronunció al respecto a través de su cuenta en Instagram.

La intérprete de 40 años aseguró que Jamie Lynn planea vender su libro a costa suya.

Sin embargo, Jamie Lynn, quien ha recibido mensajes de odio y hasta amenazas de muerte, tampoco tardó en responder a Britney.

Sin duda, Britney tiene un fandom fuerte, y sus seguidores explotaron en contra de Jamie Lynn.

Lo anterior, luego de que la ‘Princesa del pop’ compartiera que su hermana ha vivido todos estos años gracias a la fama de la cantante.

Jamie Lynn pide a Britney intervenir para frenar amenazas de muerte

Hace algunas horas, Jamie Lynn envió un comunicado a través de su cuenta en Instagram, donde incluyó un mensaje para Britney.

Jamie Lynn declaró que Britney ha sido incongruente en los últimos días y aseguró a la cantante, que siempre la apoyaría.

“Brit, siempre estoy aquí para ti, sabes que detrás del escenario siempre he estado ahí”, escribió Jamie Lynn como preámbulo.

“Resulta agotador que las conversaciones que mantenemos y los mensajes que nos enviamos en privado no coincidan con lo que publicas”, agregó.

Sin embargo, Jamie Lynn dijo entender que Britney está atravesando por un momento complicado.

“Sé que estás pasando por mucho y nunca le restaría importancia a eso, pero tampoco puedo rebajarme”, expuso.

Aprovechó el comunicado para aclarar que su libro no trata sobre Britney, pues ella también construyó una carrera en la industria del entretenimiento.

“Odio romper la burbuja en que vive mi hermana, pero mi libro no es sobre ella. Empecé a trabajar duro antes de ser siquiera una adolescente, y he construido mi carrera a pesar de que era sencillamente la hermana pequeña de alguien”. Jamie Lynn

Finalmente, dejó saber que las aseveraciones de Britney la han convertido en blanco de amenazas de muerte.

Asimismo, pidió a Britney que intervenga para frenar los ataques hacia ella, en redes sociales, además de negar las declaraciones de la cantante.

“Francamente, las cosas que se dicen no son en absoluto verdad, y tengo que aclararlo porque me resulta cada vez más difícil explicarle a mi hija mayor por qué nuestra familia sigue recibiendo amenazas de muerte como resultado de los mensajes vagos y acusatorios que publica su tía”. Jamie Lynn

“Ella podría decir la verdad y poner fin a todo esto en un segundo si quisiera”, escribió Jamie Lynn en su comunicado, para concluir.