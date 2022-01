Jamie Lynn Spears se quiebra al explicar cómo se rompió su relación con Britney Spears y asegura que no sabe en que momento se deterioró su relación con ella.

A más de dos meses del fin de la tutela de Britney Spears, Jamie Lynn Spears ofreció una entrevista para el programa ‘Good Morning America’ donde señaló que siempre ha amado a su hermana.

Jamie Lynn Spears confesó que cuando estableció la tutela a Britney Spears ella tenía 17 años y estaba a punto de tener un bebé, por lo que no estaba concentrada en lo que estaba pasando con su hermana.

Jamie Lynn Spears y Britney Spears (Agencia México )

Jamie Lynn Spears señaló que siempre ha querido a su hermana

El pasado mes de noviembre una jueza de Los Ángeles dictaminó el fin de la tutela de Britney Spears, la cuál estuvo en vigor desde principios del 2008.

Durante casi 14 años Britney Spears no pudo tomar decisiones libremente, por lo que sus seguidores festejaron esta decisión. Sin embargo muchos arremetieron en contra de Jamie Lynn Spears por no haber actuado a tiempo.

Tras las duras críticas que recibió, Jamie Lynn Spears concedió una entrevista para el programa ‘Good Morning America’ donde se confesó sobre su distanciamiento con Britney Spears.

En una plática para promocionar su libro ‘Cosas que debería haber dicho’, Jamie Lynn Spears fue cuestionada sobre la disputa en su familia y aseguró que siempre ha amado a su hermana.

Al borde del llanto, Jamie Lynn Spears señaló que desconoce cómo surgió el distanciamiento con su hermana, pero destacó que desea lo mejor para ella.

“Quiero a mi hermana... Lo único que he hecho siempre es quererla y apoyarla y he hecho lo que era mejor para ella. Y lo sabe. Así que no entiendo por qué ahora nos encontramos en esta situación” Jamie Lynn Spears

Jamie Lynn Spears asegura que nunca supervisó la fortuna de Britney Spears

Jamie Lynn Spears aclaró que ella nunca supervisó la fortuna de Britney Spears, pese a que en 2018 se la nombró administradora del fideicomiso que se estableció en 2004 para proteger los intereses de los hijos de la cantante Sean y Jayden Federline.

“Hubo un momento en que mi hermana me preguntó, de su confianza y voluntad, si yo sería la persona que aseguraría que sus hijos obtuvieran lo que necesitaban” Jamie Lynn Spears

Pero la protagonista de la serie ‘Zoey 101′ decidió renunciar al puesto ya que no quería formar parte de la tutela de Britney Spears.

“Ya sea que esté bajo tutela o no, eso era algo muy normal, pensé. Una vez que me di cuenta de que, ¿sabes qué?, ella está bajo tutela, sentí que simplemente no quería ser parte [de] eso hasta que tal vez ella estuviera fuera de una tutela. Entonces, no había como, yo supervisando los fondos, o algo así. Y si eso fue así, fue un malentendido, pero de cualquier manera, no tomé medidas para ser parte de eso” Jamie Lynn Spears

Jamie Lynn Spears destacó que ella trató de asegurarse de que Britney Spears terminará con la tutela, aunque eso en muchas ocasiones no acabó bien para ella.

“No era cuestión de estar de acuerdo o no con la tutela...Todos tenemos una voz y debería ser escuchada. Y si ella quería hablar con otra gente, eso es lo que hice, lo organicé todo. Incluso hablé con su antiguo equipo legal, y eso no acabó bien para mí. Sí que tomé medidas para ayudar, pero no sé cuántas veces puedo hacerlo sin que... Es ella quien tiene que dar un paso al frente” Jamie Lynn Spears

Britney Spears y Jamie Spears (AP)

Jamie Lynn Spears asegura que se encuentra feliz tras la finalización de la tutela de Britney Spears

Durante su conversación Jamie Lynn Spears se negó hablar sobre el estado mental de Britney Spears pues aseguró que era injusto, aunque la describió como una persona “errática y paranoica”. Pero puntualizó que ella puede hablar somo cómo le ha afectado la situación.

Sobre el fin de la tutela Jamie Lynn Spears señaló que se encontraba feliz cuando se enteró de la noticia. Britney dejó de seguir a su hermana en Instagram.

Cabe recordar que Britney Spears afirmó que no se sintió lo suficientemente apoyada por su hermana e incluso destacó que ella había permitido todos los abusos de los que fue víctima.

En julio pasado, Britney Spears se dijo herida por el tributo que Jamie Lynn Spears le hizo en 2017 durante los Premios Radio Disney. Sin embargo la actriz destacó que no entiende el enojó de su hermana.