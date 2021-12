Britney Spears confiesa que su familia la “lastimó profundamente”

A través de un mensaje en sus redes sociales Britney Spears confesó que su familia la “lastimó profundamente”.

Aunque el 2021 ha sido un año liberador para la cantante estadounidense, Britney Spears, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la intérprete de “Baby One More Time”.

Luego de que en un extenso mensaje, Britney Spears analizó los momentos tan difíciles que ha tenido que pasar, en los que destaca el enfrentarse a su familia .

“Honestamente, mi familia me avergonzó y me lastimó profundamente”, escribió Britney Spears.

Asegurando la cantante que durante estos años de lucha “desde todos los ángulos estaba siendo herida sin ninguna razón y mi familia me estaba lastimando”.

Lo que provocó que Britney Spears entrará en un estado de shock e incluso de negación , por lo que le fue muy difícil enfrentar la dura realidad que estaba viviendo.

Britney Spears (Xavier Collin/Image Press Agency / Image Press Agency via Reuters C)

Britney Spears aseguró que dejó de creer en Dios

Tras enfrentarse a los duros momentos que ha pasado Britney Spears, durante los últimos tres años, la cantante dijo haber dejado de creer en Dios.

“Tuve una experiencia hace tres años en la que dejé de creer en Dios”, escribió Britney Spears en este mensaje reflexivo.

La cantante dijo que ha podido recuperar la fe luego del tormento momento que paso junto a su familia.

Por lo que Britney Spears busca impulsar llevar una nueva vida, a través del poder de la oración y la reflexión sobre los logros de su carrera y de su vida personal.

Asegurando que el año que está por terminar ha sido de gran crecimiento para la llamada “princesa del pop”.

“¡Todavía tengo mucho camino por recorrer!” escribió el cantante, “Mi objetivo este año es esforzarme un poco más y hacer cosas que me asusten”.

Asimismo, reconoció que solo es una persona más de este mundo “y no soy una supermujer”, pero en donde hoy sabe lo que la hace feliz.

“Trato de meditar en esos lugares y pensamientos que me permiten experimentarlo”, concluyó Britney Spears.