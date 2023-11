Jaime Sánchez Rosaldo niega haber acosado a Elaine Haro e insulta a su mamá: “Está mal de la cabeza”.

A inicios de noviembre, Elaine Haro denunció en su redes sociales que un miembro de su equipo la estaba acosando.

Posteriormente la revista TVNotas aseguró Jaime Sánchez Rosaldo -papá de Alessandra Rosaldo- era quien estaba acosando a Elaine Haro.

Ahora el manager lo niega y asegura que la mamá de Elaine Haro es quien está detrás de esta acusación.

Elaine Haro -de 20 años de edad- no quiso dar el nombre de la persona que presuntamente la intimidaba, ni tampoco refirió a que tipo de acoso estaba sufriendo.

La actriz explicó que por consejo de sus abogados, no daba más detalles de lo ocurrido, pero iba a proceder legalmente.

Posteriormente se filtró que Jaime Sánchez Rosaldo -de 81 años de edad- se habría hecho pasar por el cantante José María Napoleón, para contactar a Elaine Haro.

Al final Elaine Haro firmó un contrato con la agencia Star Talento y Arte, del cual Jaime Sánchez Rosaldo es socio.

Jaime Sánchez Rosaldo dio una entrevista al programa de Gustavo Adolfo Infante, para aclarar esta acusación.

El papá de Alessandra Rosaldo se defendió de quienes la señalan de acosar a Elaine Haro, asegurando que sólo la ha visto dos veces.

Jaime Sánchez Rosaldo acusa a la mamá de Elaine Haro de ser mentirosa y de no permitir a la actriz que tome la riendas de su carrera.

“No sé qué le sucedió, la verdad no sé que les pasa por la cabeza a esta niña y su mamá (...) habla de acoso y es muy grave, para ella porque yo no tengo ningún problema”

El manager menciona que Elaine Haro no explicó de qué tipo de acoso era víctima, por lo que abrió la puerta a varias conjeturas.

Jaime Sánchez Rosaldo asegura que no ha vuelto hablar con Elaine Haro y menos con su mamá, a quien tachó de “estar mal de la cabeza”.

“No la he visto porque no se puede hablar con ella ni con la mamá. Están mal de su cabecita. No sé qué pretenden, la señora ha de pensar que con eso va ganar más seguidores en la redes”

Jaime Sánchez Rosaldo