La cantante Elaine Haro busca recuperar las canciones que Rulo Sker le quitó por temas de derechos.

Elaine Haro de 19 años de edad ha buscado justicia después de dar a conocer que el ex conductor de Telehit Rulo Sker no solo la agredió en un programa de Bandamax, si no que también le robó sus canciones.

A través de una entrevista que dio a la prensa, Elaine Haro comenta que los asuntos con su ex- manager ya lo está manejando de manera legal.

Hace unos días se dio a conocer que Elaine Haro acusó a su ex-manager Rulo Sker de abuso, ya que fue agredida verbalmente mientras grababa su participación musical para el programa de Bandamax.

La joven señaló públicamente que sufrió abuso por parte de Edgar Leandro Skerlj, mejor conocido como Rulo Sker, quien era conductor de Telehit y manager de la artista.

Elaine Haro quiere recuperar sus canciones que su ex- manager le quitó por temas de derechos

El nombre de la actriz y cantante Elaine Haro se ha vuelto tendencia por ser agredida en pleno programa en vivo por Rulo Sker, quien fuera su manager.

En una entrevista que otorgó a la prensa le preguntaron si podía interpretar sus canciones, Elaine Haro contestó que no ya que su ex manager le quitó el derecho a sus canciones.

“No, pero ya lo estamos viendo, el me quito el derechos de mis canciones pero ya lo estamos viendo” Elaine Haro

Elaine Haro reveló que no puede decir mucho sobre su caso porque puede retrasar el juicio, pero hasta el momento la actriz se encuentra muy bien con sus nuevos proyectos laborales.

También reveló que a pesar de que algunos usuarios de redes la han criticado porque al parecer dicen que su agresión fue montada y actuada, Elaine Haro dejó en claro que fue real y no va a permitir ningún tipo de abuso.

Elaine Haro se siente agradecida con Televisa por el apoyo que le han mostrado en su carrera

Elaine Haro denunció a su ex mánager Rulo Sker, quien no le permitió terminar su show en un evento de Bandamax, la interrumpió y aparte de todo la amenaza con que su carrera ya estaba acabada.

Pero Elaine Haro sigue luchando para seguir en el mundo artístico y revela que Televisa le está ayudando para cumplir ese sueño.

“Estoy muy contenta con el apoyo de Televisa, justamente ayer anuncié que Telehit me va a dar la oportunidad de iniciar como conductora en un nuevo programa”. Elaine Haro