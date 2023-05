¿Qué pasó entre Elaine Haro y Rulo Sker? Uno acusa de acoso al otro, pero él hasta su manager era y aún presume sus fotos juntos.

El nombre de Elaine Haro se encuentra en tendencia luego de que la cantante y actriz denunció a su exmánager luego de que este no le permitiera terminar su presentación.

Elaine Haro -de 19 años de edad- se encontraba haciendo una presentación cuando su exmánager Rulo Sker se paró y evito que pudiera seguir con su canción.

Tras la denuncia por acoso de Elaine Haro, Rulo Sker -de edad desconocida- ya dio su versión sobre lo qué pasó y asegura que la carrera de la joven se encuentra acabada.

Elaine Haro es una joven actriz y cantante que ha logrado reconocimiento gracias a sus actuaciones en producciones como: ‘La mexicana y el güero’, ‘Como dice el dicho’, ‘Súbete a mi moto’ y ‘Reto 4 Elementos’.

Recientemente se dio a conocer que Elaine Haro formaría parte de la bioserie de Gloria Trevi, ‘Ellas soy yo’, interpretando a Nayeli; personaje inspirado en Aline Hernández, quien fue una de las esposas de Sergio Andrade.

Pese a que ha participado en varios proyectos como actriz, Elaine Haro también ha demostrado su pasión por la música.

El pasado mes de marzo, Elaine Haro festejó 15 años de carrera presentando su reciente disco ‘Inolvidable’.

Elaine Haro escogió el tema escrito por Espinoza Paz y que fue dado a conocer por Jenni Rivera, para presentar su nuevo material discográfico.

En plena felicidad por sus nuevos proyectos, Elaine Haro vivió un momento muy incómodo cuando no pudo terminar una de sus presentaciones por culpa de su exmánager Rulo Sker.

Bandamax realizó un evento con grandes estrellas entre ellas Elaine Haro, quien se mostró feliz de poder cantar frente a varias personas.

A través de su cuenta de Instagram, Elaine Haro compartió lo feliz que se encontraba por su presentación incluso compartió algunos de los videos de esta.

Sin embargo, la presentación de Elaine Haro se vio interrumpida cuando su exmánager Rulo Sker subió al escenario y evito que la joven terminará su canción.

En sus Instagram Stories, Elaine Haro se mostró muy afectada con lo que había pasado con su exmánager Rulo Sker pues nunca le había pasado que su espectáculo se viera interrumpido de esa manera.

“Quiero contarles que acabo de vivir la verdad una experiencia muy desagradable que no me había tocado vivir, como saben estuve cantando en el evento de Bandamax solo que no pude terminar mi show porque lo interrumpieron, una persona se paró a interrumpirlo, esa persona fue Rulo Sker”

Elaine Haro puntualizó que se encontraba muy desconcertada por lo que había vivido y prometió pronto hablar de todo lo que estaba viviendo.

“Me duele, me afecta porque no me había pasado, fue muy desconcertante todo lo que pasó. Hoy no me siento muy bien para hablarlo ni explicarles porque están sucediendo cosas que a mi me gustaría decir lo que está sucediendo, mi verdad, ya mañana se los contaré que este más tranquila”

