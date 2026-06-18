Itatí Cantoral se emocionó al hablar de la familia que formó junto a Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva.

Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, participa en la telenovela El Renacer de la Luna y la actriz estuvo presente para apoyar a su hijo.

La también cantante aprovechó el emotivo momento para hablar de Mayrín Villanueva, a quien considera como una segunda madre para sus hijos.

Itatí Cantoral está encantada con la familia que formó con Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva

Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral tuvieron dos hijos y, tras su divorcio, han podido convivir en armonía al punto que formaron una tierna familia con Mayrín Villanueva, actual esposa del actor.

Al respecto, Itatí Cantoral se mostró agradecida con Eduardo Santamaría y Mayrín Villanueva por ser “extraordinarios” con sus hijos.

“Cuando yo no pude estuvo siempre Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina apoyando a mis hijos con un amor increíble, no puede haber tenido una mejor familia. No le pudo haber tocado alguien mejor porque solo recibimos de ellos cariño” Itatí Cantoral

¡Hijos de Itatí Cantoral ven a Mayrín Villanueva como una segunda mamá!#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/pYuGtRFjVO — De Primera Mano (@deprimeramano) June 18, 2026

La actriz menciona que Mayrín Villanueva la ayudó a cuidar a sus hijos cuando ella estuvo ausente por cuestiones de trabajo, por lo que asegura que no había mejor esposa que ella.

“Eduardo es un papá muy presente, muy cariñoso, siempre ha estado con mis hijos” Itatí Cantoral

Asimismo, Itatí Cantoral siguió halagado a la esposa de Eduardo Santamarina y dijo que era una mujer ejemplar: “Ha sido un pilar importantísimo para mi casa y para mis hijos”.

Los hijos de Itatí Cantoral y Eduardo Sanatamrina llevan una gran relación con Mayrín Villanueva, a quien consideran una segunda madre.

“Nosotros somos como una familia. Eduardo (Zucchi) dice que Mayrín es como una segunda mamá y para mí, Sebastián es para mí un segundo hijo” Itatí Camtoral

Mayrín Villanueva responde a las tiernas palabras de Itatí Cantoral

Itatí Cantoral está feliz con la familia que ha formado con Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina.

Mayrín Villanueva fue cuestionada sobre qué pensaba de lo que había dicho Itatí Cantoral sobre ella y su agradecimiento por cuidar de sus hijos.

La actriz halagó los métodos de crianza de Itatí Cantoral, pues asegura que sus hijos son gentiles y muy educados: “Son maravillosos los dos”.

“Qué linda. Yo se la gran mujer que es y la maravillosa mamá que es. Somos muy parecidas en eso de que somos mamás gallinas, muy protectoras y se nota, porque sus hijos son los niños más educados y encantadores” Mayrín Villanueva

Mayrín Villanueva mencionó que la integración entre los hijos de Eduardo Santamarina y sus hijos fue fácil, ya que ambos venían de ambientes cordiales y felices.

“Hicimos una familia bien bonita y yo creo que fue gracias a que ellos fueron encantadores” Mayrín Villanueva