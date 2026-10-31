Isabella Rojas reapareció con Ernesto Chavana tras la agresión del conductor en Es show.

Ernesto Chavana continúa en medio del escándalo tras patear un dron y golpear a la modelo Isabella Rojas, quien sufrió una lesión en el labio.

Isabella Rojas y Ernesto Chavana reaparecen juntos tras agresión

El pasado 29 de octubre, Isabella Rojas y Ernesto Chavana reaparecieron en una foto juntos en Instagram con la descripción: “Celebrando el Día de Muertos”.

Isabella Rojas lució sonriente y con maquillaje de catrina, mientras que Ernesto Chavana estaba alegre y abrazando a la modelo.

Ernesto Chavana e Isabella Rojas reaparecen juntos tras golpe (Instagram/@ernestochavanaoficial)

En entrevista con La Mesa Caliente, Isabella Rojas contó que estaba bien de salud tras el golpe que le dio Ernesto Chavana.

Estoy muy bien, estoy excelente. Como pueden ven mis dientes están perfectos. Isabella Rojas

Isabella Chavana mencionó que a pesar de que el dron la golpeó en la boca, no necesitó intervención médica.

La modelo confirmó que Ernesto Chavana se disculpó con ella y lo describió como educado, así como respetuoso.

Él se acercó conmigo, me pidió disculpas, me dijo que todo lo que yo ocupara para ese momento, si deseaba retirarme del set para ir al hospital él se haría cargo de todo. Isabella Rojas

Isabella Rojas explicó que las patadas que Ernesto Chavana le daba al dron estaban planeadas por la producción, pues había acordado que el conductor se mostrara “molesto” por regresar a trabajar tras sus vacaciones.

Ernesto Chavana no fue despedido ni renunció a Multimedios

Circuló en redes sociales un video donde se ve a Ernesto Chavana renunciando a Multimedios tras no llegar a un acuerdo.

Esta versión tenía sentido, ya que Ernesto Chavana había sido citado por sus jefes el jueves para hablar del golpe a Isabella Rojas.

Ernesto Chavana explicó que el video donde asegura que renunciaría fue grabado hace 3 años y planeado para explicar su ausencia, ya que se iría de vacaciones.